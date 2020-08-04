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Adana haberleri: Yeğenini kurtarırken kendi boğuldu

Adana'da kahreden olay: Yeğenini kurtardı kendi boğuldu

Yetkililerin boğulma riski uyarılarına rağmen sıcak havadan bunalan vatandaşlar sulama kanallarında yüzmeye devam ediyor. Son olarak Adana'dan kahreden bir haber geldi. Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmak için suya atlayan Yahya Elhazzuri, dün gözden kayboldu. Arama kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından bugün Elhazzuri'nin cansız bedeni bulundu. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Haber Merkezi İHA
Yeğenini kurtarmak için suya atlayan Yahya Elhazzuri'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Yeğenini kurtarmak için suya atlayan Yahya Elhazzuri'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Adana yerel haberlerine göre; Kıyıboyu Caddesi’ndeki DSİ’ye ait sulama kanalına dün akşam üstü giren 16 yaşındaki Suriyeli Mezen El Hazzuri bir süre sonra boğulma tehlikesi atlattı. Bunun üzerine amca Yahya Elhazzuri (35) yeğenini kurtarmak için kanala atladı. Ancak bu kez de yeğenini çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtaran Elhazzuri kanalda boğulma tehlikesi atlattı.

4 saatlik izinde tehlikeye aldırmadan sulama kanalında yüzdüler: Burada boğulma riskinden korkmuyorum
KORONAVİRÜS
4 saatlik izinde tehlikeye aldırmadan sulama kanalında yüzdüler: Burada boğulma riskinden korkmuyorum

Kardeşinin cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu
OYNAT 01:29
Kardeşinin cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu
Adana'da yüzme bilmeyen 17 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu. Su altı polisi gencin cesedini sudan çıkardığı sırada koşarak olay yerine gelen ablası, gözyaşlarına boğuldu.


Ekipler seferber oldu

Vatandaşların kurtarmaya çalıştığı amca suda kayboldu. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler amcayı aramak için çalışma başlattı. Yeğen ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yeğenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uzmanlar uyarıyor: Su kanallarında tehlikeli serinlik
HAYAT
Uzmanlar uyarıyor: Su kanallarında tehlikeli serinlik

  • Amcanın cansız bedeni ise kaybolduğu yerden 25 kilometre uzaklıktaki merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi’nde Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları tarafından bugün sabah saatlerinde bulundu. Gencin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Yürekler dağlandı: Sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu, diğeri aranıyor
GÜNDEM
Yürekler dağlandı: Sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu, diğeri aranıyor

Uzmanlar uyarıyor: Havuz ve göletlerde koronavirüs tehlikesi
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Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla birlikte göletler, havuzlar ve akarsular serinlemek isteyenlerin uğrak yerleri oldu. Uzmanlar ise bu sularda toplu halde yüzülmesi durumunda koronavirüs bulaş riskinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.
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Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin, özellikle çocukların havuzda bir arada bulunmalarının koronavirüs açısından risk oluşturduğuna dikkat çekti.
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Küçük su birikintileri, havuz, süs havuzları ya da sulama kanallarında yüzülmemesi gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Tekin, Koronavirüsün normal şartlarda su içinde 8 saat ile 12 güne kadar kaldığına dair çeşitli görüşler söz konusudur. Hasta birinin suda bulunması diğer kişiler için büyük risk oluşturacaktır.
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Bundan dolayı toplu yerlerde bulunmanın veya suya girmenin risk oluşturacağı bilinmeli ve bu konuda gereken hassasiyeti göstermeliyiz. Havuzlar da koronavirüs açısından bulaş riski oluşturabilmekte. Örneğin; hasta biri suya girdiğinde ağız içine giren suyu havuza boşaltıyor.
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Havuzda bulunan herhangi bir bireyin bu suyu aldığı zaman tabiki virüsü kapmış olma riski çok yüksek oluyor. Bu tür riskli durumlardan dolayı havuzlar riskli oluyor.
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Bölgemizde özellikle havuzun riskli olduğunu, özellikle su birikintisinin küçük su alanlarının riskli olabileceğini, bu konuda gereken hassasiyetin gösterilip bu tür yerlerde, özellikle kalabalık alanlarda suya girilmemesini şiddetle öneriyoruz dedi.
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Uzmanlar uyarıyor: Havuz ve göletlerde koronavirüs tehlikesi
Yaz aylarıyla birlikte sıcak havadan bunalan vatandaşlar kendini havuz, gölet ya da sulama kanalına atıyor. Ancak koronavirüs salgını hala devam ederken, tatilciler sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Uzmanlar ise virüsün bulaş riskine karşı gölet, havuz ve sulama kanallarında yüzülmemesi konusunda uyarılarda bulundu.
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