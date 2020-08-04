Adana haberleri: Yeğenini kurtarırken kendi boğuldu
Adana'da kahreden olay: Yeğenini kurtardı kendi boğuldu
Yetkililerin boğulma riski uyarılarına rağmen sıcak havadan bunalan vatandaşlar sulama kanallarında yüzmeye devam ediyor. Son olarak Adana'dan kahreden bir haber geldi. Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmak için suya atlayan Yahya Elhazzuri, dün gözden kayboldu. Arama kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından bugün Elhazzuri'nin cansız bedeni bulundu. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Adana yerel haberlerine göre; Kıyıboyu Caddesi’ndeki DSİ’ye ait sulama kanalına dün akşam üstü giren 16 yaşındaki Suriyeli Mezen El Hazzuri bir süre sonra boğulma tehlikesi atlattı. Bunun üzerine amca Yahya Elhazzuri (35) yeğenini kurtarmak için kanala atladı. Ancak bu kez de yeğenini çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtaran Elhazzuri kanalda boğulma tehlikesi atlattı.
Vatandaşların kurtarmaya çalıştığı amca suda kayboldu. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler amcayı aramak için çalışma başlattı. Yeğen ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yeğenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Amcanın cansız bedeni ise kaybolduğu yerden 25 kilometre uzaklıktaki merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi’nde Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları tarafından bugün sabah saatlerinde bulundu. Gencin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.