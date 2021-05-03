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Gündem Adanada 9 katlı binanın çatısından düşen kadın hayatını kaybetti
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Adana'da 9 katlı binanın çatısından düşen kadın hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 9 katlı binanın çatısından düşen kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri, ölen kişinin isminin Vuslat T. olduğunu tespit etti. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından kadının 9 katlı bir binanın çatısından düştüğü ana ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Haber Merkezi AA
Adanada 9 katlı binanın çatısından düşen kadın hayatını kaybetti
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Seyhan'ın Çınarlı Mahallesi 61001 sokakta bir kadını yerde hareketsiz gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde kadının öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, ölen kişinin isminin Vuslat T. (53) olduğunu tespit etti.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından kadının 9 katlı bir binanın çatısından düştüğü ana ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Binanın çatısında kadına ait olduğu sanılan bir çanta da bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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