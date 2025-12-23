Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana'da bir kişi iki katlı evde çıkan yangında yaralandı

Adana'da bir kişi iki katlı evde çıkan yangında yaralandı

22:2423/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Adana’nın Feke ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında, alevlere müdahale etmeye çalışan ev sahibi M.G. yaralandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan M.G.’nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Adana'nın Feke ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında M.G., yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde M.G.'nin oturduğu 2 katlı müstakil evde çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden M.G., durumu itfaiyeye bildirip, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek istedi. Alevlere müdahale eden M.G., bu sırada yaralandı. M.G., bölgeye sevk edilen sağlık ekibin tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye erleriin müdahalesiyle söndürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan M.G.'nin tedavisi sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


#Adana
#ev
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK ENFLASYON VERİLERİ ARALIK 2025: Enflasyon ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı ne olacak?