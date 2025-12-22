Yeni Şafak
Bursa'da bir evde yangın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da bir evde yangın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

23:2222/12/2025, Pazartesi
DHA
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bursa’nın İznik ilçesinde bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki Ahmet Demircan hayatını kaybetti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Demircan’ın cenazesi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bursa’nın İznik ilçesinde bir evde çıkan yangında Ahmet Demircan (80) hayatını kaybetti.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Eşrefzade Mahallesi Kıbrıs Sokak’ta bulunan bir evde çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin, ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede evde yaşayan Ahmet Demircan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Demircan’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


#Bursa
#yangın
#ev
