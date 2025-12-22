Yeni Şafak
Edirne'de iki ayrı köyde yangın: İki ev kullanılamaz hale geldi

20:1922/12/2025, Pazartesi
DHA
Yangınlarla ilgili incelemeler sürüyor.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çeltik ve Siğilli köylerinde çıkan yangınlarda tek katlı 2 ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerlerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, yangınları kontrol altına alarak söndürdü.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çeltik ve Siğilli köylerinde çıkan yangınlarda tek katlı 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınlar, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çeltik ve Siğilli köylerinde çıktı. Çeltik köyünde tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Diğer bir yangın ise Siğilli köyündeki tek katlı evde çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Her iki yangında da evler kullanılamaz hale geldi. Yangınlarla ilgili incelemeler sürüyor.


#Edirne
#yangın
#ev
