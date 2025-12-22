Yeni Şafak
Ümraniye'de binanın çatısında başlayıp iki eve sıçrayan yangın söndürüldü

16:3922/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
AA
Ümraniye / İstanbul
İstanbul Ümraniye'de bir evin çatısında çıkan ve 2 eve daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Finanskent Mahallesi 3010. Cadde'de üç katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki bir gecekondu ile 2 katlı binaya daha sıçradı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında evlerinde mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 4 kişiden 2'si sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.



