Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Tekstil atölyesinde yangın paniği

Tekstil atölyesinde yangın paniği

13:0220/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Bağcılar’da 5 katlı bir binanın bodrum katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, iş yerinde maddi zarar meydana geldi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi 752. Sokak üzerinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre 5 katlı bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangın kısa sürede büyüdü, etrafı dumanlar kapladı. Yangını gören vatandaşlar ve iş yeri çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Çıkan yangın çevrede korku ve paniğe sebep oldu.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

#İstanbul
#Bağcılar
#tekstil
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ YASASI SON DAKİKA DUYURULAR: ÖTV Muafiyeti, Yerli Sıfır Araç Desteği, 25 Yaş Üstü Araç Teşviki Sahiplerine Sıralı 12 Araç Listesi Açıklandı