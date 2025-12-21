Yeni Şafak
İstanbul'da çocuk parkı ateşe verildi

İstanbul'da çocuk parkı ateşe verildi

23:4921/12/2025, Pazar
IHA
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'da bir şahıs, çocuk parkında ateş yaktı. Kısa sürede büyüyen alevler parkı sardı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ateş yakılan çocuk parkında yangın çıktı. Park alev alev yanarken, vatandaşlar panik yaşadı.

Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde bulunan çocuk oyun parkında akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından ateş yakıldı. Alevler kısa sürede büyüyerek parkı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Plastik tabandan dolayı dumanlar her yeri sardı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. O esnada parkta kimsenin olmaması büyük bir felaketi önledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.



