Marmara Denizi'nde karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

Gemi için "KEGM-3 botu", "KURTARMA-9" ve "KURTARMA-21" römorkörleri ile kılavuz kaptan ve balık adam ekibinin bölgeye yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan kontrollerin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda başlatılan kurtarma operasyonu neticesinde gemi başarıyla yüzdürüldü." ifadelerine yer verildi.