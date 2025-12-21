Yeni Şafak
Marmara Denizi'nde karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

14:0721/12/2025, Pazar
AA
Tahıl gemisi, Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu.
Tahıl gemisi, Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu.

Marmara Denizi'nde, Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan 225 metre boyundaki dökme yük gemisi kurtarılarak yeniden yüzdürüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'dan Mısır'a seyreden "ALFAISALIAH" isimli 225 metre boyundaki dökme yük gemisinin Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturduğu belirtildi.


Gemi için "KEGM-3 botu", "KURTARMA-9" ve "KURTARMA-21" römorkörleri ile kılavuz kaptan ve balık adam ekibinin bölgeye yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan kontrollerin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda başlatılan kurtarma operasyonu neticesinde gemi başarıyla yüzdürüldü." ifadelerine yer verildi.



#Ahırkapı
#karaya oturma
#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
#yük gemisi
