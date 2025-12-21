Gece yarısından itibaren 19 ilçede başlıyor: İstanbul için 'dev elektrik kesintisi' uyarısı

İstanbul Avrupa Yakası’nda yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik uyarı geldi. BEDAŞ, 22 Aralık Pazartesi günü için devasa bir planlı kesinti haritası yayımladı. 25 ilçenin 19’unda şebekeler bakıma alınıyor. Gece yarısından itibaren başlayacak çalışmalar nedeniyle birçok mahallede elektrikler 8 saat boyunca kesilecek. Haftanın ilk iş gününe hazırlıksız yakalanmamak için bu listeye mutlaka göz atın. İşte Arnavutköy’den Beyoğlu’na elektriksiz kalacak o bölgeler...
İstanbul Avrupa Yakası, haftaya büyük bir elektrik kesintisi dalgasıyla başlıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 22 Aralık 2025 Pazartesi günü planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında 19 ilçede elektrik kesintisine gidileceğini duyurdu. Gece saatlerinde başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar, bazı bölgelerde ise içerisinde çeşitli saatlerde yaşanacak kesintiler 8 saati bulacak. Bağcılar, Bahçelievler ve Eyüpsultan başta olmak üzere kesintiden etkilenecek mahallelerin tam listesi belli oldu.