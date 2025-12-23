Yeni Şafak
Ardahan’da korkutan yangın: Traktör, ot balyaları ve 10 ton tahıl küle döndü

11:3623/12/2025, Salı
IHA
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ardahan’ın Hanak İlçesine bağlı Ortakent Mahallesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın Ortakent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Uygar Şentürk’e ait evin yanında bulunan ambarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ambarın alev aldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Ambar ise kullanılamaz hale geldi. Yangında ambarın yanı sıra 1 traktör, 2 bin ot balyası ile 10 ton tahıl yandı.


Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.




#ardahan
#yangın
#ot
