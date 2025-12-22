Yeni Şafak
Manisa'da iki katlı evde yangın: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Manisa’nın Kula ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Kula ilçesinde, 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Ahmetli Mahallesi'ndeki Ahmet Yeşil'e ait iki katlı müstakil evde, saat 15.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak yangını 1 saatlik çalışma sonucunda söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


#Manisa
#Kula
#yangın
