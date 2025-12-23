Yeni Şafak
Pendik'te korkutan yangın: Otomobilde çıkan yangın ahşap binaya sıçradı

Pendik'te korkutan yangın: Otomobilde çıkan yangın ahşap binaya sıçradı

12:49 23/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
DHA
İstanbul - Pendik
İstanbul - Pendik

Pendik Kaynarca'da bir araçta başlayan yangın çevrede bulunan bina ve mekanlara da sıçradı.Yangında 2 otomobil ile kafe kullanılamaz hale geldi.

Kaynarca Mahallesi Küçüksu Sokak'ta park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, önce park halindeki başka bir araca ardından da tadilatta olan ve yarın kafe olarak açılışı yapılacağı öğrenilen 3 katlı binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yoğun duman nedeniyle kafenin yanındaki binada mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce merdiven aracıyla tahliye edildi.

Yangında 2 otomobil ile kafe kullanılamaz hale geldi.








