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Adana'da korkunç tablo: 3 ton bozulmuş at eti ele geçirildi

Adana'da korkunç tablo: 3 ton bozulmuş at eti ele geçirildi

17:2524/05/2025, Cumartesi
IHA
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Jandarma ekiplerinin aldığı istihbarat doğrultusunda, Yüreğir ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirildi.
Jandarma ekiplerinin aldığı istihbarat doğrultusunda, Yüreğir ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirildi.

Adana jandarma ekipleri tarafından, tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlenen 3 ton bozulmuş ve mühürsüz kırmızı et ele geçirildi. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen bozulmuş ete el konulurken, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Jandarma ekiplerince elde edilen istihbarat sonrası,
Yüreğir
ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon esnasında depoda yapılan aramada, yaklaşık 3 ton mühürsüz ve faturası olmayan bozulmuş et ele geçirildi. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen 3 ton etten numune alınarak etlerin imha edilmesi üzerine zabıta ekiplerine teslim edildi.



Öte yandan, şüpheli N.S. ve H.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.



#Adana
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