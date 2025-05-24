Adana'da korkunç tablo: 3 ton bozulmuş at eti ele geçirildi

Operasyon esnasında depoda yapılan aramada, yaklaşık 3 ton mühürsüz ve faturası olmayan bozulmuş et ele geçirildi. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen 3 ton etten numune alınarak etlerin imha edilmesi üzerine zabıta ekiplerine teslim edildi.