Adana'da korkunç tablo: 3 ton bozulmuş at eti ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin aldığı istihbarat doğrultusunda, Yüreğir ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirildi.
Adana jandarma ekipleri tarafından, tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlenen 3 ton bozulmuş ve mühürsüz kırmızı et ele geçirildi. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen bozulmuş ete el konulurken, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Jandarma ekiplerince elde edilen istihbarat sonrası,
Yüreğir
ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon esnasında depoda yapılan aramada, yaklaşık 3 ton mühürsüz ve faturası olmayan bozulmuş et ele geçirildi. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen 3 ton etten numune alınarak etlerin imha edilmesi üzerine zabıta ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan, şüpheli N.S. ve H.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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