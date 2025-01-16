Adana'da vahşet: Damat katliam yaptı

Yanına 2 çocuğunu da alan polis memuru, Adana'ya dönüp, kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'nin öğretmenlik yaptığı etüt merkezine gitti. Bu sırada sırada derste olan kayınbiraderini konuşmak için çağıran Tehçi, onu da otomobile alarak Çukurova ilçesi Pirili mevkiindeki boş bir araziye götürdü. Mehmet Tehçi, tartıştığı kayınbiraderini de beylik tabancasıyla çok sayıda kurşunla öldürdü.