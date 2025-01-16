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Adana'da vahşet: Damat katliam yaptı

Adana'da vahşet: Damat katliam yaptı

04:0016/01/2025, четверг
G: 16/01/2025, четверг
Yeni Şafak
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Yusuf Tehçi, Hüsne Tehçi.
Yusuf Tehçi, Hüsne Tehçi.

Adana’da Polis Memuru Mehmet Tehçi, eşini, kayınvalidesini, kayınbabasını, eşinin halasını ve kayınbiraderini öldürdü. Tehçi, Osmaniye'de başka cinayet işlemeye giderken yakalandı.

Mersin'in Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Mehmet Tehçi, dün sabah saatlerinde Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde oturan dolmuş şoförü kayınpederi Yusuf Tehçi'nin evine geldi. Evde çıkan tartışmanın ardından Tehçi, kayınpederi Yusuf, kayınvalidesi Hüsne ile kayınpederinin kız kardeşi Semiha Tehçi'yi bıçaklayarak öldürüp, kaçtı. Tarsus'un Kırklarsırtı Mahallesi’ndeki evine giden cinayet şüphelisi, eşi Ferdane'yi de bıçaklayarak öldürdü.

KAYINBİRADERİNİ ARAZİYE GÖTÜRDÜ

Yanına 2 çocuğunu da alan polis memuru, Adana'ya dönüp, kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'nin öğretmenlik yaptığı etüt merkezine gitti. Bu sırada sırada derste olan kayınbiraderini konuşmak için çağıran Tehçi, onu da otomobile alarak Çukurova ilçesi Pirili mevkiindeki boş bir araziye götürdü. Mehmet Tehçi, tartıştığı kayınbiraderini de beylik tabancasıyla çok sayıda kurşunla öldürdü.

Mehmet Tehçi’nin eşi Ferdane Tehçi sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını paylaşıp 'Dünya seninle güzel hayatımın anlamı Mehmet Tehçi' yazmış.

BABASI İÇİN YOLA ÇIKTI!

5 kişiyi öldüren Mehmet Tehçi, Osmaniye'de oturan babası Ökkeş Tehçi'yi telefonla arayıp, 'Sıra sana geldi bekle geliyorum' diyerek yola çıktı. Cinayetlerin ortaya çıkması üzerine polisin peşine düştüğü Mehmet Tehçi'nin kaçabileceği bölgelerde güvenlik önlemi aldı. Ceyhan'ın Yılankale mevkisinde polisleri fark eden cinayet şüphelisi, çocukları otomobilde bırakıp yaya olarak kaçmak istedi. Ancak polisin takibi sonucu Mehmet Tehçi yakalandı. Cinayet şüphelisi, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öldürülen 5 kişinin cenazeleri ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

OĞLU GEÇEN YIL İNTİHAR ETMİŞ

Şüpheli Mehmet Tehçi, geçen yıl ağustos ayında kendi beylik tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son veren oğlu Ökkeş Berk Tehci'nin ölümünden ailesini sorumlu tuttuğu, cinayetleri bu yüzden işlemiş olabileceği ileri sürüldü.




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