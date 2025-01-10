Şirin’in katiline ilk duruşmada müebbet

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’ye cinsel istismarda bulunup daha sonra öldüren Mustafa Örün (49), ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Örün Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemede, Hanilçi’nin ailesi ise ‘müşteki’ sıfatıyla yer aldı. Ayrıca taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.





ANLATACAĞIM BİR ŞEY YOK

Duruşmada ilk olarak sanık Örün’ün savunma yapması istendi. Örün, “Ne diyeceğimi bilmiyorum. Kasım ayından beri cezaevinde yatıyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Olayı daha önce nasıl anlattıysam öyle oldu. Anlatacağım bir şey yok” dedi. Müşteki baba İbrahim Hanilçi, “O gün ben adliyedeydim. Eski bir dosya için adliyede çalışıyordum. Eve gittiğimde eşim kızımın kayıp olduğunu söyledi. Karakola gittik ve kızımı aradık. Sabah, kolluk görevlileri bize kızımı buldukları bilgisi verdi. Bu katilin kızımı öldürdüğünü açıkladı. Sanık Mustafa Örün’ü tanımıyorum’’ şeklinde konuştu.

Şirin Elmas





KIZIMI BU ADAM KAÇIRDI

Anne Yeter Hanilçi ise, “Fatura yatırmaya gittim, döndüğümde kızım yoktu. Kızımı bu adam kaçırdı. Kızımı mezarlığa götürüp öldürmüş. 6 yaşındaki kızımı gözlerinin içine baka baka öldürüyor. Şikayetçiyim sonuna kadar’’ ifadelerini kullandı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Örün’ün ‘çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Açıklanan mütalaaya karşı savunması sorulan sanık, diyecek bir şeyinin olmadığını söyledi. Kararı açıklayan mahkeme başkanı, sanık Örün’ü, ‘kasten öldürme’, ‘cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca tutukluluk halinin de devamına karar verildi.





SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİ

6 yaşındaki Şirin, 31 Ekim 2024’te İstanbul’un Şişli ilçesinden kaçırıldı. Minik Şirin’in cansız bedeni 2 Kasım 2024’te Feriköy Mezarlığı’nda bulundu. Güvenlik kameraları görüntülerinden Şirin’in çekçek aracıyla karton toplayan Mustafa Örün tarafından götürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Örün, sorgusunda suçuna itiraf etmiş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.



