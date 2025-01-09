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Polis Şeyda’nın katiline müebbet

Polis Şeyda’nın katiline müebbet

04:009/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Yunus Emre Geçti, Şehit Polis Şeyda Yılmaz.
Yunus Emre Geçti, Şehit Polis Şeyda Yılmaz.

Ümraniye'de 23 Eylül 2024'te Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Geçti hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İstanbul Ümraniye’de Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti'ye ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl 9 ay hapis cezası verildi. 23 Eylül 2024 tarihinde polis memuru Şeyda Yılmaz’ı (27) vurarak şehit eden Yunus Emre Geçti’nin ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Yunus Emre Geçti tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, şehit polis Şeyda Yılmaz’ın ailesi de salonda hazır bulundu.

UYUŞTURUCU İÇMİŞTİM KAFAM GÜZELDİ

İlk celse avukatı olmadığından savunma yapan tutuklu sanık Geçti savunmasında, “Olay kasıtlı yapılmamıştır. Ben böyle bir şeye yeltenecek bir kişi değilim. Şeyda ablamı çok iyi tanırım. Karakolumuzda görev yapıyorlardı. Olay günü karanlıktı, bana hasımlarım saldıracak diye düşündüm. Kafama tekme attılar. Silah yere düştü. Olayı kesinlikle hatırlamıyorum. Karakoldan çıktıktan sonra da uyuşturucu içmiştim, kafam güzeldi. Çok pişmanım keşke olmasaydı. Şeyda Yılmaz’ın ailesinden çok özür dilerim” dedi.

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDE KAHRAMAN

Ardından söz alan Şeyda Yılmaz’ın eşi Semih Yılmaz, “Sık sık eşimin kabrini ziyaret ederim. Eşim çocukların gözünde kahraman ve rol modeldi. Asıl kayıp devletin kaybıdır çünkü devlet vatansever bir evladını toprağa vermiştir. ‘Her zaman devletimiz gereğini yerine getirecektir’ dedim. Kinim diridir, devam edecektir” dedi.

KARAR AÇIKLANDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yunus Emre Geçti'yi Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a karşı "Görevli memura karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S.'ye karşı, "Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı "Olası kastla yaralama" suçundan 3 yıl, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırdı.



#Şeyda Yılmaz
#Yunus Emre Geçti
#müebbet

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