Adıyaman Aslan Selim Anadolu Lisesi açılış töreni gerçekleştirildi: Her mezun umutları yeşertecek

“Milli Eğitim Bakanı olarak benim ana vazifem:7’den 70’e bütün dünyaya örnek olacak bu dayanışma ruhunu, millet olarak bizi bir arada tutan milli şuurumuzu geliştiren toplumsal yanımızı güçlendiren bu temel referans değerlerimizin gelecek kuşaklara da aksettirilmesi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin özü de bu. Bizi bir millet olarak bir arada tutan bu değerlerimize aynı şekilde çocuklarımızın, torunlarımızın gelecek kuşaklarımızın sahip olması için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenlemeleri yapmak bizim ana vazifemiz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bunu yapmaya çaba sarf ettik. Aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çok hızlı değişen ve gelişen dünyada çağın ihtiyaç duyduğu eğitim alanındaki gelişmelere adapte olacağımız şekilde düzenlemeleri de yaptık. Bizi bir arada tutan değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacak bu müfredatı ve eğitim-öğretim ortamını hep beraber hayata geçirmiş olacağız."