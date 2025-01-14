Adıyaman Aslan Selim Anadolu Lisesi açılış töreni gerçekleştirildi: Her mezun umutları yeşertecek

Yüzyılın felaketi ile depremden etkilenen Adıyaman’ın yaralarını sarmak üzere inşaatına başlanan Aslan Selim Anadolu Lisesi öğrencilere kapılarını açıyor. Yapımı yedi ay gibi kısa bir sürede tamamlanan okulun açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan, bürokratlar, öğrenciler ve bölge halkının katılımıyla gerçekleşti. Kaynak geliştirme çalışmaları Hafize Gaye Erkan tarafından yürütülen Aslan Selim Anadolu Lisesi’nde 600 öğrenci modern ve tam donanımlı eğitime kavuştu.
Yıkıcı depremden en çok etkilenen illerden Adıyaman’da yaraları sarmak, öğrencilerin eğitimini sürdürmesini sağlamak üzere inşaatına başlanan Aslan Selim Anadolu Lisesi’nin yapımı yedi ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Geleceğin kuşaklarını yetiştirmek üzere tam donanımlı bir şekilde hazırlanan okulda ilk ders zili çaldı.
İkinci yarı yılda tüm öğrencilerine kapılarını açacak olan okulun açılış töreni, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan, bürokratlar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkının da aralarında olduğu kalabalık bir katılımla yapıldı.
Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,
“Okulun açılışı toplumun ve kolektif eylemin gücünün kanıtıdır”
Erkan’ın liderliğiyle okulun yapımı için dünyanın önde gelen kurumlarından 1 milyon dolar bağış toplandı. Bu tutar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eşleştirilerek 2 milyon dolar elde edildi. Erkan’ın geliştirdiği kaynak ile oluşturduğu fon sayesinde her yıl yüzlerce öğrenciye güvenli, tam donanımlı ve modern bir eğitim-öğretim imkânı sağlanacak.
Silikon Vadisi’nden programlama laboratuvarı
Öğrencileri yapay zekâ çağına hazırlayacak
Aslan Selim Anadolu Lisesi’nde programlama ve kod dilinin yanı sıra bilim, teknoloji ve matematik alanında bütünleşik eğitim sunan STEM yaklaşımı da müfredata dahil ediliyor.
Problem çözme, araştırma buluş inovasyon yapabilme esasına dayanan STEM eğitimine yönelik tüm altyapının kurulduğu okul, bu sayede öğrencilerini yapay zekâ çağına hazırlayacak.
Aslan Selim Anadolu Lisesi, ilçe ve köylerden gelecek öğrencileri de ağırlayacak şekilde tasarlandı. Eğitim ve öğretimin sağlanacağı okul binasına ek olarak barınma amacıyla bir de yurt binası da bulunuyor. Öğrencilere uygun konaklama olanağı sağlayarak eğitimi herkes için erişilebilir hale getiren okul, kapsayıcı özelliği ile de öne çıkıyor.
Aslan Selim Anadolu Lisesi hakkında
Aslan Selim Anadolu Lisesi inşaatı, 30 Nisan 2024’te yapılan ihale sonrası 3 Haziran 2024’te başlandı ve 2 Aralık 2024 itibarıyla geçici kabulü yapıldı. 14 Ocak 2025’te ilk ders zilini çalan lise, 16 derslik sayısı ile 542 öğrencinin eğitim görmesine imkân sağlayacak. Bilgi Teknolojileri Laboratuvarı ve Fizik Laboratuvarı ile birlikte halı saha ve basketbol sahası da bulunan okulun donatıları tamamlandı, akıllı tahtalar monte edildi, altyapı ve şebeke bağlantıları yapıldı, çevre düzenlemesi tamamlandı.
Okula yatılı öğrenci de kabul ediliyor. Bu kapsamda Adıyaman’ın ilçe ve köylerinden gelen 200 kız, 124 erkek öğrencinin kalabileceği öğrenci pansiyonu var.
Aslan Selim Anadolu Lisesi, toplanan bağışlar ve devletin katkılarıyla inşa edildi. Çağın gereksinimlerine uygun modern altyapısı ve teknolojik imkanlarıyla öğrencilerine en kaliteli eğitim ortamını sunacak lise, eğitim anlayışındaki yenilikçi vizyonu da yansıtıyor. Okulda, öğrencilerin dijital becerilerinin geliştirilmesi için kodlama, yapay zekâ ve teknoloji odaklı eğitim programları da sunulacak. Okul, öğrencilerin yaratıcı potansiyellerinin açığa çıktığı, sosyal becerilerinin güçlendiği bir eğitim merkezi olacak.