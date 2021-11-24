Gündem Adıyamanda 16 ev karantinaya alındı
ADIYAMAN

Adıyaman'da 16 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 evde karantina uygulaması başlatıldı.

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Haber Merkezi AA
Adıyamanda 16 ev karantinaya alındı
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Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 16 ev karantinaya alındı.

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