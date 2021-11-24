Adıyaman'da 16 ev karantinaya alındı

Hayat

Sağlık ağızda başlar

İçinde bulunduğumuz Ağız ve Diş Sağlığı Haftasında açıklamada bulunan uzmanlar, basit hastalıklar için doktora gidilirken, çok daha önemli olan ağız diş sorunları için diş hekimine gidilmediğinin altını çizerek, sağlıklı yaşamın başlangıç noktasının ağız ve diş sağlığı olduğunu ifade ettiler.