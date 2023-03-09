Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21.55'de bir deprem yaşandı.
AFAD'ın verdiği bilgiye göre deprem 4,5 şiddetinde ve yerin 9.6 km derinliğinde gerçekleşti.
Malatya'daki ağır hasarlı bina yıkıldı
Malatya'daki ağır hasarlı bina yıkıldı
Malatya’da ağır hasarlı ve bir kısmı yıkık olan bir binanın geri kalan kısmının da Sincik depremiyle yıkıldığı öğrenildi.
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