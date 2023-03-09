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Gündem

Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre; Adıyaman'ın Sincik ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.6 kilometre olarak ölçüldü.

22:05 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21.55'de bir deprem yaşandı.


AFAD'ın verdiği bilgiye göre deprem 4,5 şiddetinde ve yerin 9.6 km derinliğinde gerçekleşti.


Malatya'daki ağır hasarlı bina yıkıldı

Malatya’da ağır hasarlı ve bir kısmı yıkık olan bir binanın geri kalan kısmının da Sincik depremiyle yıkıldığı öğrenildi.



#Adıyaman
#Deprem
#AFAD
1 saat önce
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Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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