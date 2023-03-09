Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) koordinesinde Adana'nın Sarıçam ilçesindeki lojistik merkezini ziyaret etti. TOBB olarak kalıcı konutların inşası için önemli bir çalışma başlattıklarını ifade eden Kirişci, "2022 yılında 2 milyar 947 milyon 276 bin 444 dolar neticede 3 milyar dolardan 11 ilin ihracatı maalesef 1 milyar 783 milyon 563 bin 71 dolara düşmüştür. " şeklinde konuştu.