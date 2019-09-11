Adıyaman’da badem atağı

Adıyaman’da 2013 yılında 3 bin 500 dekar olan badem üretim alanı, son yıllarda uygulanan eylem planı sayesinde 70 bin dekar alana ulaştı. Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, bu sezon ilk badem hasadını yaptıklarını söyledi. Adıyaman’da badem ağacı sayısının her geçen yıl arttığını anlatan Alan, “Bugün itibarıyla 70 bin dekar alana ulaştık. Hedefimiz, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 100 bin dekar badem alanına ulaşmak. Geçen yıl bademde 11 bin 700 ton ürün elde ettik. Bu yıl geçen yıla göre daha düşük fakat bu yıl ilk kez verim aldığımız ağaçlar olduğu için o farkı kapatmaya çalışacağız. Yaklaşık 9 bin ton rekolte bekliyoruz” dedi.

Adıyaman’da tarımının geliştiğini belirten İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise, “Gerek Adıyaman’ın bademde dünyada söz sahibi olması gerekse Adıyaman’daki üreticilerin badem üretmeye özendirilmesi, Adıyaman bademinin bir marka olarak küresel ölçekte pazarlanması ve dünyada Adıyaman bademinin tüketiminin artırılması konusunda birçok çalışma yapıyoruz” diye konuştu.