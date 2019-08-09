Adıyaman'da bıçaklı kavga: 5 yaralı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Mestan köyünde sabah saatlerinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Eren N. ve Hüseyin D. yolda karşılaşınca tartışma çıktı.

Hüseyin D.'nin yakınları Baki ve Kemal D. ile Ali T.'nin de dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Eren N., yanında taşıdığı bıçakla Hüseyin, Baki ve Kemal D. ile Ali T.'yi bıçakladı, kendisi de bıçakla yaralandı.

Yaralılar, köylülerin çağırdığı ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde önlem aldı.