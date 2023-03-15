|
Reklam
Reklam
Gündem

Adıyaman'da hasarlı binalardan tehlikeli tahliye

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremde 11 ilde binlerce bina ağır hasar aldı ya da yıkıldı. Adıyaman'da depremlerden hayatını kurtaran vatandaşlar, yıkılmak üzere olan evlerinde kalan eşyaları alabilmek için canlarını tehlikeye atıyor.

10:12 . 15/03/2023 الأربعاء
Diğer
Adıyaman

Adıyaman

Deprem sonrası hasar alan binalara yıkım kararı çıktı. Yıkılmak üzere olan evlerinde eşya bırakmak istemeyen depremzedeler ise tehlikeye rağmen eşyalarını kurtarmanın derdine düştü.

Depremlerden etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da, nakliyatçılar ile beraber eşyalarını evlerinden çıkaran vatandaşlar, bina merdivenleri zarar gördüğü için mecburen eşya taşıma asansöründen yararlanıyor.


Binadan eşya taşıma işi mobil asansörle sağlanırken, daire içindeki engelleri aşmak oldukça zor oluyor.

Duvarlar balyozla kırılıyor

Katlarda bulunan dairelerin giriş kapıları depremden dolayı yıkıldığı için kapanırken asansörün yanaşabildiği dairelere geçmek için yıkılma riskine rağmen ortadaki duvarlar balyozla kırılıyor.

Girişleri tamamen kapanan daireler veya odaların duvarları kırılarak geçiş olan dairelerden eşyalar indiriliyor.



#Adıyaman
#deprem
#hasarlı bina
1 saat önce
default-profile-img
Adıyaman'da hasarlı binalardan tehlikeli tahliye
Lincoln Henrique sezonu kapattı
Deprem bölgesi için kritik 'toz' uyarısı
Malatya’da sel sonrası çadırlar sular altında kaldı
Şanlıurfa'da sel felaketi: Kent sular altında kaldı
AFAD’dan Elazığ için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.