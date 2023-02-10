Adıyaman’da saatler 04.17’de durdu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve en büyük hasarın oluştuğu illerden birisi olan Adıyaman’ın simgelerinden Saat Kulesi’ndeki saatler 04.17’de durdu.

Saat Kulesi’ndeki saatler o kötü anın göstergesi olarak kavşakta öylece kaldı.