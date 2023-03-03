Toz taşınımı başladı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Adıyaman'da, Suriye kaynaklı toz taşınımı etkili oldu.
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı toz taşınımı nedeniyle kentte görüş uzaklığı, yer yer düşerken, sürücüler araçlarıyla dikkatli seyretti.
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17 dakika önce
Adıyaman'da toz taşınımı
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