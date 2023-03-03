|
Reklam
Reklam
Gündem

Adıyaman'da toz taşınımı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Adıyaman'da, Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı toz taşınımı etkili oldu.

14:14 . 3/03/2023 Cuma
DHA
Toz taşınımı başladı

Toz taşınımı başladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Adıyaman'da, Suriye kaynaklı toz taşınımı etkili oldu.
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı toz taşınımı nedeniyle kentte görüş uzaklığı, yer yer düşerken, sürücüler araçlarıyla dikkatli seyretti. 



#toz taşınımı
#adıyaman
#meteoroloji
17 dakika önce
default-profile-img
Adıyaman'da toz taşınımı
Trafik kazasında hayatını kaybeden depremzedeler Gökhan Zan'ın akrabası çıktı
HDP’li Ebru Günay Mehmetçik’in sınır ötesi operasyonlarını eleştirdi
Kira fırsatçılarını utandıracak hareket: Depremzedelere evlerini açtılar
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: İsveç'teki değişen ve değişecek yasaların uygulamasını görmemiz gerek
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı: Asılsız iddialar tek tek çürütüldü
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.