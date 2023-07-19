Adli tatil yarın başlıyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2023 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameye göre, 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.