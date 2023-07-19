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Adli tatil yarın başlıyor

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

12:42 . 19/07/2023 Çarşamba
AA
Adli tatil yarın başlıyor.

Adli tatil yarın başlıyor.

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak.


Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.


Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak.


Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca
"yürütmenin durdurulması"
taleplerini karara bağlayacak.

Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.


6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.


Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.


Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.




#Danıştay
#Yargıtay
#Adli
31 dakika önce
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