AFAD: Çanakkale'deki yangın sonrası 10 köyde 337 hane boşaltıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkezde çıkan orman yangını bölgesine gelerek burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Yangın saat Danyeli mevkiinde 11.39 itibarıyla başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Rüzgarın etkisiyle maalesef yayıldı. Şu anda kuş uçuşu yaklaşık 15.1 km'lik bir hattı, 6 saat gibi kısa bir sürede kat etti. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerimizi korumaya odaklamış durumdayız. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. Devlet hastanesi ve üniversite teyakkuz halinde ama herhangi bir boşaltma söz konusu değil. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan 6'sı boşaltıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Rüzgar ve nem seviyesi gündüz olduğu gibi zorlayıcı değil. Sabah 6'dan itibaren artış söz konusu olacak. Gece olması sebebiyle yere inemeyen uçaklarımız var ancak 4 gece görüş helikopteriyle mücadeleye devam ediyoruz. 1500'e yakın personel çalışıyor. Gündüz açıklamış olduğumuz hava araçları yine mücadeleye katılacaklar. Çanakkale-Çan yolu kapalı, boğaz tek yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Ancak sabahın ilk saatlerinde çift yönlü olarak ulaşıma kapatılmış olacak." dedi.