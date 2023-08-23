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AFAD: Çanakkale'deki yangın sonrası 10 köyde 337 hane boşaltıldı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı(AFAD) Çanakkale’de meydana gelen yangın bölgesindeki 10 köyde 337 hane ve bin 104 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.

07:27 . 23/08/2023 Çarşamba
IHA
10 köyde 337 hane, bin 104 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi

10 köyde 337 hane, bin 104 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi

AFAD, Çanakkale’de meydan gelen yangına dair son durumu paylaştı.


AFAD’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

Bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü JANDARMA Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 240 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arasöz, 71 su tankeri 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Bölgedeki 10 köyde 337 hane-bin 104 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele yemek ve içecek ikramı yapılmaktadır” denildi.



Bakan Yumaklı Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı
Bakan Yumaklı Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkezde çıkan orman yangını bölgesine gelerek burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Yangın saat Danyeli mevkiinde 11.39 itibarıyla başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Rüzgarın etkisiyle maalesef yayıldı. Şu anda kuş uçuşu yaklaşık 15.1 km'lik bir hattı, 6 saat gibi kısa bir sürede kat etti. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerimizi korumaya odaklamış durumdayız. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. Devlet hastanesi ve üniversite teyakkuz halinde ama herhangi bir boşaltma söz konusu değil. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan 6'sı boşaltıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Rüzgar ve nem seviyesi gündüz olduğu gibi zorlayıcı değil. Sabah 6'dan itibaren artış söz konusu olacak. Gece olması sebebiyle yere inemeyen uçaklarımız var ancak 4 gece görüş helikopteriyle mücadeleye devam ediyoruz. 1500'e yakın personel çalışıyor. Gündüz açıklamış olduğumuz hava araçları yine mücadeleye katılacaklar. Çanakkale-Çan yolu kapalı, boğaz tek yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Ancak sabahın ilk saatlerinde çift yönlü olarak ulaşıma kapatılmış olacak." dedi.

Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangını nedeniyle Damyeri mevkisinin tedbir amaçlı boşaltılacağı bildirdi. Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı. Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütüldü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alındı. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.


#Çanakkale
#AFAD
#Orman yangını
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