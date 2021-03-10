Alacağını isteyen çırağın 5 saat boyunca dövülmesine bir tutuklama

Kentte bir balıkçının yanında çalıştıktan sonra ayrılarak başka bir işe başlayan Ş.C.K., geçen hafta pazar günü alacağı 200 liranın ödeneceği gerekçesiyle eski işvereni Akif A. ve A.S. tarafından çağrıldı.

Parasını alma umuduyla balıkçının yanına giden Ş. C. K.'ye, Akif A. ve A.S. kendileriyle birlikte akşama kadar pazar yerinde çalıştıktan sonra parayı vereceklerini söyledi. Çalışmaya başlayan Ş. C. K., akşam olduğunda tekrar parasını istedi. Akif A. ve A.S., dükkana döndüklerinde parayı verip, kendisini eve bırakacaklarını ifade etti. Pazar tezgahını toplayan Akif A., A.S. ve Ş. C. K., kent merkezindeki dükkana döndü.

HAYAT 'Dinlene dinlene dövdüler': İki yüz lira alacağı olan 16 yaşındaki gence 5 saat işkence

"Dinlenip dinlenip sopalarla dövdüler"

Dükkana gittiklerinde Akif A. ve A.S. burada içki içeceklerini, Ş. C. K.'ye de içmesini teklif etti. Ş. C. K., içki içmek istemediğini söyleyince Akif A. ve A.S. ısrar etti. İki bardak içki içen Ş. C. K., parasını verip vermeyeceklerini sordu. Bunun üzerine öfkelenen Akif A. ve A.S., genci dövmeye başladı. Dükkanın kapılarını kapatan Akif A. ve A.S., saat 00.30'dan, saat 05.30'a kadar genci dinlene dinlene sopalarla dövdü. Sabah saatlerine kadar dayak yiyen genç, elini yüzünü yıkama bahanesi ile izin istedi ve kapı açılınca kaçarak yakındaki alışveriş merkezinin güvenlik görevlisinden yardım istedi. Talihsiz genç, görevlinin ihbarıyla gelen ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Hastanede yapılan kontrollerde kafasında kırıklar, kolunda çatlak, sırtı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde sopa, demir çubuk ve yumruklara bağlı darp izleri olduğu belirlenen Ş. C. K., bir gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

REKLAM

Şüpheliler yakalandı

Hastaneden çıktıktan sonra polis merkezine giden Ş. C. K., şüphelilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler dün gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren Akif A. ile A.S., olay günü uykuya daldıklarında dükkanın önünde duran Akif A.'nın aracında, torpido gözünde poşette bulunan 4 bin TL'nin çalındığını, Ş. C. K.'nin üzerini aradıklarını paranın kendisinde çıkması üzerine sopalarla darbettiklerini anlattı. Polis ekipleri Akif A. ile A.S.'nin çırağı Y.A.'nın da ifadesine başvurdu.



Biri tutuklandı

İki şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Akif A. tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.