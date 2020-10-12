Afyonkarahisar'da ambulans helikopter kazada ağır yaralanan kişi için karayoluna indi

Afyonkarahisar'daki kaza, Şuhut ilçesi Efe köyü yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut’tan Efe köyü istikametine giden 03 SB 522 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 03 BB 026 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İHA

Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Ali Çetinkaya’nın araç içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA





Kazada ağır yaralanan Gazi G. için bölgeye 112’ye ait ambulans helikopter istenirken, yaralı helikopterle Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralılar Halil U., Ayşe U. ve Hasan K. da ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayda çarpışmanın etkisi ile iki otomobilin de hurdaya dönmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazadan dolayı karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalırken, incelemelerin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.



