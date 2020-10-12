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Afyonkarahisar haber: Ambulans helikopter kazada ağır yaralanan kişi için karayoluna indi

Afyonkarahisar'da ambulans helikopter kazada ağır yaralanan kişi için karayoluna indi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, biri ağır 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası 112 Acil Servis helikopteri, durumu ağır olan yaralı için karayoluna indi.

Haber Merkezi İHA
Helikopter, yola iniş yaptı.
Helikopter, yola iniş yaptı.

Afyonkarahisar'daki kaza, Şuhut ilçesi Efe köyü yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut’tan Efe köyü istikametine giden 03 SB 522 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 03 BB 026 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İHA

Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Ali Çetinkaya’nın araç içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA


Kazada ağır yaralanan Gazi G. için bölgeye 112’ye ait ambulans helikopter istenirken, yaralı helikopterle Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralılar Halil U., Ayşe U. ve Hasan K. da ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayda çarpışmanın etkisi ile iki otomobilin de hurdaya dönmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazadan dolayı karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalırken, incelemelerin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.


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