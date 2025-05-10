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Afyonkarahisar'da yangın paniği: 75 yaşındaki adamın evi kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar'da yangın paniği: 75 yaşındaki adamın evi kullanılamaz hale geldi

14:5110/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
IHA
Yeni Şafak
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İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Afyonkarahisar'da 75 yaşında Kerim Eroğlu'na ait ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Evin ekipler tarafından yıkıldığı öğrenildi.

Kızılören ilçesindeki olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 75 yaşındaki Kerim Eroğlu'nun 2 katlı kerpiç evinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Evden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiye bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın esnasında Eroğlu'nun dışarıda olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, olayın ardından ev kullanılamaz hale geldi.

Ev ekipler tarafından yıkıldı

Kullanılamaz hale gelen evin ekipler tarafından yıkıldığı öğrenildi.

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