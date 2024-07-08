'Ahlaksız kadını' Eyüpsultan Belediyesi'ne atadılar

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesiyle İSMEK’lerin başına getirdiği Yeşim Meltem Şişli, İSMEK’in kadın bölge sorumlularını aşağılayıp taciz ettiği ve başörtülü personele hakaret ettiği gerekçesiyle önce görevden uzaklaştırılmış ardından istifa etmişti. Son gelen bilgilere göre Şişli’nin Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği öğrenildi. Şişli sosyal medya platformunda yaptığı güncellemede profil bilgilerine Eyüpsultan Belediyesi'ni ekledi.
Ne olmuştu?
Başörtülü 18 İSMEK bölge sorumlusuna hakaret ettiği iddiasıyla hakkında ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin davasının görülmesine devam edildi.
İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanıkların beyanları dinlendi. Beyanların alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ‘şüpheli’ olarak yer aldı. İddianamede, Şişli’nin 19 mağdura karşı, ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.