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'Ahlaksız kadını' Eyüpsultan Belediyesi'ne atadılar

31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP yönetimine geçen Eyüpsultan Belediyesi’nde atama krizleri gün geçtikçe artıyor. Belediyeler içerisinde kendisine bağlı personel kadrolaşması yapan İmamoğlu, son olarak Eyüpsultan Belediyesi’ne yeni atama yapacağı bilgisi vermişti. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi tepki topladı. Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla 9 yıla kadar hapsi istenen İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı oldu. Şişli, sosyal medya platformunda yer alan profil bilgilerini Eyüpsultan Belediyesi olarak güncelledi. Söz konusu ismin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı iken İSMEK’in kadın bölge sorumlularını aşağılayıp taciz etmekten yargılandığı biliniyor.

16:49 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:06 - 8/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, Eyüpsultan Belediyesi'ne atandı
İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, Eyüpsultan Belediyesi'ne atandı

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesiyle İSMEK’lerin başına getirdiği Yeşim Meltem Şişli, İSMEK’in kadın bölge sorumlularını aşağılayıp taciz ettiği ve başörtülü personele hakaret ettiği gerekçesiyle önce görevden uzaklaştırılmış ardından istifa etmişti. Son gelen bilgilere göre Şişli’nin Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği öğrenildi. Şişli sosyal medya platformunda yaptığı güncellemede profil bilgilerine Eyüpsultan Belediyesi'ni ekledi.

Ne olmuştu?

Başörtülü 18 İSMEK bölge sorumlusuna hakaret ettiği iddiasıyla hakkında ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin davasının görülmesine devam edildi.


İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanıkların beyanları dinlendi. Beyanların alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ‘şüpheli’ olarak yer aldı. İddianamede, Şişli’nin 19 mağdura karşı, ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



#CHP
#Eyüpsultan Belediyesi
#Yeşim Meltem Şişli
#Ekrem İmamoğlu
#İBB
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