Gündem Başörtülülere hakaret edip aşağılayan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakim karşısında
İSTANBUL

Başörtülülere hakaret edip aşağılayan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakim karşısında

Toplantı yaptığı İSMEK’in kadın bölge sorumlularını aşağılayıp taciz eden ve ahlaksız ifadeler kullanan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava sürüyor. Davanın bugünkü duruşmasında tanıkların beyanları dinlendi. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Haber Merkezi İHA
Başörtülülere hakaret edip aşağılayan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakim karşısında
Yeşim Meltem Şişli

Başörtülü 18 İSMEK bölge sorumlusuna hakaret ettiği iddiasıyla hakkında ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin davasının görülmesine devam edildi.

Tanıkların beyanları dinlendi

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanıkların beyanları dinlendi. Beyanların alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

9 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ‘şüpheli’ olarak yer aldı. İddianamede, Şişli’nin 19 mağdura karşı, ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ne demişti?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, toplantı yaptığı İSMEK’in kadın bölge sorumlularını aşağılayıp taciz etmişti. Bekar olanların ellerini kaldırmalarını isteyen Şişli daha sonra erkek müdüre dönerek, “Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar” ifadelerini kullanmıştı.

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