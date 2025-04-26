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Ahmet Bolat’tan Yeni Zelanda’ya uçuş müjdesi

Ahmet Bolat’tan Yeni Zelanda’ya uçuş müjdesi

16:5926/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
DHA
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Yeni Zelanda Başbakanı Luxon ile görüşme yapan Bolat, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Yeni Zelanda Başbakanı Luxon ile görüşme yapan Bolat, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve ülkeye THY uçuşlarının başlaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını açıkladı.

İstanbul Havalimanı Devlet Konukevi’nde Yeni Zelanda Başbakanı Luxon ile görüşme yapan Bolat, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Görüşmeden fotoğrafları da yayımlayan Bolat, “Geçen sene başlattığımız Avustralya uçuşları sonrasında, doğasıyla insanları büyüleyen Yeni Zelanda'ya da uçuş imkanı konusunda malumunuz çalışmalar yapmaktayız. Sayın başbakanla yaptığımız görüşmede de kendisine bu süreçleri aktardık, Türk Hava Yolları olarak vizyonumuzu ve Yeni Zelanda için heyecanımızı kendisiyle paylaştık. İnanıyorum ki en kısa sürede Yeni Zelanda'yı dünyaya Türk Hava Yolları kalitesiyle bağlayacak ve ülkelerimiz arasında bir köprü kuracağız” dedi.




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#Ahmet Bolat
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