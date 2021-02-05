Gündem Aile boyu vurgun yapmışlardı Tefeci şebekenin 6 üyesi tutuklandı
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Aile boyu vurgun yapmışlardı: Tefeci şebekenin 6 üyesi tutuklandı

Adana’da tefecilik yaparak 41 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen karı, koca, baba, oğul ve kardeşinde aralarında bulunduğu 14 zanlıdan 6’sı tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Şüphelilerden Metin K, kardeşi Hasan K. ile Teoman K, İbrahim G, Abdurrahim D. ve Abdülaziz D. tutuklanırken, diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden Metin K, kardeşi Hasan K. ile Teoman K, İbrahim G, Abdurrahim D. ve Abdülaziz D. tutuklanırken, diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaparak 91 kişiyi mağdur edip, 41 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öne sürülen bir şebeke olduğu bilgisine ulaştı.

Şebekeye mensup olduğu öne sürülen 14 kişiye yönelik, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından 2 Şubat’ta şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, şebekenin lideri olduğu öne sürülen Metin K, eşi Meltem, kardeşi Hasan, yeğeni Selçuk K. ile Teoman K, İbrahim G, Abdurrahman D, Abdülaziz D, Ufuk G, İbrahim K, Cumali D, Tahir Y, Ahmet ile oğlu Mustafa K. gözaltına alındı.

Polisten tefeci operasyonu
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Polisten tefeci operasyonu

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplam 21 milyon 593 bin 629 TL tutarında 473 adet senet ve çek, alacak notlarının bulunduğu 15 defter, 18 araç satış sözleşmesi, farklı kişilere ait 14 tapu, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 10 gümrük kaçağı cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Tefecilikle şirketin yüzde 5 hissesini aldılar

Operasyonun ardından şebekeye dair yeni detaylar da ortaya çıktı. Kentte şekerleme üretimi yapan iş insanı Adnan Ö.’nün, şebekenin lideri olduğu öne sürülen Metin K.’nın kardeşi Hasan K.’dan 730 bin TL para aldığı, karşılığında da 1.3 milyon TL olan ödemeyi yapamadığı öğrenildi. Bunun üzerine Adnan Ö.’nün, Hasan K.’nın oğlu Selçuk K.’ya 4 arsasını ve iş yerinin yüzde 5 hissesini verdiği belirlendi. Selçuk K.’nın, parayı ödemek için zaman isteyen Adnan Ö.’ye telefonda gülerek, "Borcun 1.3 milyon TL ama sen 1 milyon TL ver, ödeşelim" dediği öğrenildi.

Ankara'da tefeci operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
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Ankara'da tefeci operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
Ankara'da vatandaşlara faizle para verip, ödeme yapamayanları tehdit ederek zorla tahsilat yaptığı belirlenen 8 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.


“Tefecilerden para alan iş adamı intihar girişiminde bulundu”

26 Ocak 2018’de yaklaşık 35 milyon liralık borcu nedeniyle başına silah dayayıp, sosyal medyada yaptığı canlı yayında intihara kalkışan ve dönemin valisi Mahmut Demirtaş’ın çabalarıyla ikna edilen iş insanı Muhammed Özyürek’in de şebekenin ağına düştüğü ortaya çıktı. Özyürek’in, 2017 yılı sonlarında paraya ihtiyacı olduğunu söylediği Metin K.’dan 400 bin TL para aldığı, buna karşılık da 536 bin liralık senet verdiği öğrenildi. Özyürek’in, borcunu ödeyememesi üzerine Metin K.’nın, "Seni ve çocuklarını öldürürüz" şeklinde tehdite uğradığı belirlendi.

Tefecilik operasyonunda 8 tutuklama
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Tefecilik operasyonunda 8 tutuklama

Diğerleri serbest kaldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Metin K, kardeşi Hasan K. ile Teoman K, İbrahim G, Abdurrahim D. ve Abdülaziz D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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