Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından depremzede çocuklara ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu. Bölgede, vefat eden vatandaşlar için başsağlığı dileklerinde bulunurken, depremzedeler için de geçmiş olsun temennilerini iletti.