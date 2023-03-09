Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık Osmaniye'ye ziyarette bulundu

Bakan Yanık, kentteki programları kapsamında Vali Erdinç Yılmaz ve kente koordinatör olarak atanan Niğde Valisi Mustafa Koç eşliğinde Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgililerle bir araya geldi.

Daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi'ne geçen Yanık, depremde eşi ve 4 çocuğu vefat eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı İsmail Kaba ile afette annesi, babası ve iki kardeşini yitiren depremzede Mustafa Elmas'a ziyarette bulundu.