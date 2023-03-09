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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık Osmaniye'ye ziyarette bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu. Bölgede, vefat eden vatandaşlar için başsağlığı dileklerinde bulunurken, depremzedeler için de geçmiş olsun temennilerini iletti.

13:09 . 9/03/2023 Perşembe
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Bakan Yanık, kentteki programları kapsamında Vali Erdinç Yılmaz ve kente koordinatör olarak atanan Niğde Valisi Mustafa Koç eşliğinde Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgililerle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Yanık, kentteki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi'ne geçen Yanık, depremde eşi ve 4 çocuğu vefat eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı İsmail Kaba ile afette annesi, babası ve iki kardeşini yitiren depremzede Mustafa Elmas'a ziyarette bulundu.

Bakan Yanık, Kaba ve Elmas'a başsağlığı dilediğinde bulundu, geçmiş olsun temennilerini iletti.


#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Derya Yanık
#Osmaniye
#ziyaret
29 dakika önce
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık Osmaniye'ye ziyarette bulundu
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