AK Parti Milletvekili Öçal CHP'deki taciz mağduru kadınlara seslendi: Bu rezalete sessiz kalmayın biz destek vermeye hazırız

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Habibe Öçal, TBMM’de yaptığı basın toplantısında her geçen gün büyüyen CHP içindeki taciz ve tecavüz vakaları hakkında konuştu.

Taciz iddialarıyla ilgili devam eden soruşturma ve yargılamaların bulunduğunu ancak tüm bunların perdelenmesi, önemsizleştirilmesi için gayret gösterildiğini belirten Öçal, şunları söyledi:

"Fail kendilerinden olunca yok sayıyorlar"

"Fail ya da şüpheli kendilerinden olunca mağdura saldırmanın, fiili yok saymanın öncelendiği haksız, insafsız eylemler ve beyanlar üretiyorlar. Parti içindeki görev ya da yetki hiyerarşisini kullanarak taciz ve tecavüze yeltenmekle mesul CHP’liler gerçeği var karşımızda.

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Taciz ve tecavüzler konusunda sabıkalı, CHP’nin rol modeli HDP açısından da durum farklı değil. Karşımızda terör örgütü PKK ile ilişkilenmekten rahatsız olmayan bir parti ve partilerinin mensuplarının ırz ve namusuna saldıran partililer.

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"CHP'nin erkeklerini anladık da kadınlarından neden ses çıkmıyor?"

CHP Teşkilatlarında lağım gibi patlayan taciz ve tecavüzlerin neresinden başlayalım? Belediyeye sosyal yardım için başvuran genç kızın ilçe başkanı tarafından ofisine davet edilip taciz edilmesi mi dersiniz, yoksa sebilden su almak için eğildiğinde cinsel saldırıya uğrayan partili mi dersiniz? CHP’nin erkeklerinden ses çıkmadı hadi onu anladık, CHP’li Kadınlarından bir itiraz yükselir belki diye bekledik. Ama o da çıkmadı.

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Hani Mecliste “Las Tesis” dansı yapıp, Genel kurulun sıralarını adeta kırarcasına, kadınlara yönelik şiddeti, taciz ve tecavüzle hükümet ve devletin kurumlarını ilişkilendirmeye çalışarak şarkı söyleyen, CHP’li kadın Vekiller. Ne oldu? Genel Kurulun sıra kapakları sizin taciz ve tecavüzlerinizi protesto etmek için uygun değil mi?

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"Çıkın konuşun biz sizin arkanızdayız"

CHP’deki kadınlara sesleniyorum; Korkmayın! Biz sizin arkanızdayız. Bu konuda her türlü desteği ve mücadeleyi sizinle birlikte vereceğimizden kuşkunuz olmasın.

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Üzerinizde baskı varsa, konuşamıyorsanız tüm Ak Partili Milletvekilleri olarak size yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Odalarımız, telefonlarımız sizlere açık. Sessiz kalmayın bu rezalete. Gelin dayanışma içinde bu rezilliğe son verelim."