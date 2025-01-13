AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Beşşar Esed üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mezhepçi sözlerine değinen Çelik, "Siyasi tarihimizde mezhepçilik yok. Mezhepçiliği 14-28 Mayıs seçimlerinden önce 6'lı Masa siyasete soktu." ifadelerini kullandı.





AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'in mezhepçilik söylemlerine cevap Gündem / Ankara





Öte yandan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar adaylığına ilişkin ise 'yeniden gündemimizde' ifadelerini kullandı.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.





AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'in mezhepçilik söylemlerine cevap Gündem / Ankara





AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in, kongre süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi verdiğini belirten Çelik, AK Parti teşkilatlarının kongrelere dört elle sarıldığını, vatandaşların da Erdoğan'ı coşkuyla karşıladığını söyledi.

Kandemir'in illerdeki parti teşkilatıyla yaptığı istişareler neticesinde "devam edilecek ve değişecek yerlerin" Erdoğan'a sunulduğunu aktaran Çelik, böylelikle tecrübe ve yenilenme dengesinin sağlandığını kaydetti.

Çelik, geçen günlerde hayatlarını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya ile sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yönelik seferberliğin değişmediğini vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın, bize kapalı toplantılarda en önemli şekilde altını çizdiği hususlardan birisi, deprem bölgesine dönük ilginin hiçbir şekilde kaybedilmemesidir. Zaten değerli Bakanımız Murat Kurum da sürekli deprem bölgesinde mesai sarf ederek orada hayatın normale dönmesi için elden gelen gayretin gösterilmesine öncülük ediyor." diye konuştu.

"Terörle ilgili hassasiyetimizi sürdürüyoruz"

Geçen yıl ve bu yıl değişmeyecek prensiplerden birinin de demokrasiyi korumak için terörle mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdürmek olduğunu kaydeden Çelik, "Terör; demokrasimizi, hukuk devletimizi ve bütün medeni yaşam tarzımızı tehdit eden bir şeydir. Bununla ilgili hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Ülkemizin güvenliğini, hukukunu, vatandaşlarımızı korurken, aynı zamanda da yakın coğrafyamızda bölgemize dönük birtakım emperyalist projelerin terör yoluyla gerçekleştirilmesine karşı da duruşumuzu daha da pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, terör çerçevesinde bir projenin yürürlüğe koyulmaya çalışıldığını, teröristlerin ve terör örgütlerinin birtakım kötücül projelerin aracı olduğunu defalarca ifade ettiklerini anımsatarak, son zamanlardaki gelişmelerin, bunları daha net şekilde gösterdiğini söyledi.

Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiğine işaret eden Çelik, Suriye halkının haysiyet ve özgürlük mücadelesi için gerçekleştirdiği devrimi bir kez daha tebrik ettiğini dile getirdi.

Haysiyet ve özgürlük için ödenen bedellerin Suriye halkının medeni ve müreffeh bir hayata kavuşması için yol gösterici olmasını dileyen Çelik, "Tabii 'Suriye'de iç savaş çıkar' ya da Suriye'deki DEAŞ'la mücadele üzerinden birtakım terör örgütlerine 'terör devletçiği kurdururuz' diyen birtakım projeler vardı. Bu projelerin aslında Suriye halkı tarafından da yırtılıp bir kenara atıldığını, bölge halklarının iradesinin bunu net bir şekilde yansıttığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğru kavramların kullanılması gerekir"

AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü bir destek verdiği 'terörsüz Türkiye' çerçevesindeki bu ziyaretleri ve tartışmaları görüyorsunuz. Biz de bunu tabii ki yakından takip ediyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki bu yaklaşımla ilgili doğru kavramların kullanılması gerekir. Doğru kavramlar kullanılmazsa mesele başka yerlere gider. Burada Sayın Devlet Bahçeli'nin bütün siyasi birikimiyle, bütün siyasi tecrübesiyle Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmak, terörsüz bir Türkiye hedefine ulaştırmak için koyduğu çok güçlü bir inisiyatif var. Bu güçlü inisiyatif, özellikle de şimdiye kadarki tecrübeler ışığında Türkiye'nin gündeminden bu meseleyi çıkarmaya odaklanmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem başbakanlığı hem de cumhurbaşkanlığı döneminde çeşitli çalışmalara başkanlık ederek, günler süren mesailer harcadığını anlatan Çelik, "Bütün bu çerçevede aslında terör mekanizmasına başvuranların, terör üzerinden birtakım siyasi hedefler gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyleyenlerin en çok kullandığı argümanlardan bir tanesi öteden beri 'Türkiye'de siyasal katılım yollarının kapalı olduğu' şeklindeydi. Esasında bu da şiddete, teröre başvurmak için bir bahane değil ama siyasal katılım yollarının demokratikleşme süreçleriyle birlikte en doygun, en verimli şekilde açıldığı dönemlerde de terörün başka odaklara, başka gündemlere bağlı olarak ivmesini yükselttiğini gördük." diye konuştu.

"Biz bunu Kandil'de gördük, işte Suriye'de görüyoruz"

Çelik, terörü, Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için büyük mücadele verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kürt kardeşlerimizin bu meseleyle birlikte anılmasına dönük her yaklaşımı bir emperyalist proje olarak gördük. Bugün de Kürt kardeşlerimizin bu terör örgütleriyle yan yana anılmasına dönük en büyük iştahın, en büyük motivasyonun siyonistlerden geldiğini görüyoruz ama şimdiye kadar Kürt kardeşlerimiz ne bu emperyalist projelere ne de siyonizmin bu yalanlarına ve birtakım emellerine hiçbir şekilde yüz vermediler ve her zaman doğru yerde durdular. Burada yanlış yerde duran ve geçmişte bu emperyalist projelere destek veren, şimdi siyonist projelerle yan yana durmaya çalışan terör örgütünün tutumuydu. Biz bunu Kandil'de gördük, işte Suriye'de görüyoruz. Dolayısıyla buradaki bu hassasiyetimizi en nitelikli şekilde korumaya devam ettiğimizi ifade etmek istiyorum."

"Büyük devrimlere, dönüşümlere imza atıldı"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "bölgedeki haritalar değişecek" şeklindeki söylemlerini anımsatan Çelik, " Bu ifadeler, siyonist projelerin bir parçası. Gazze'deki soykırım, Batı Şeria'daki saldırılar, yeni yerleşim birimlerinin açılması ve Suriye'ye dönük saldırılar, emperyalizmden daha yakıcı bir siyonist projenin hayata geçirilmeye çalışıldığını gösteriyor. " diye konuştu.

Çelik, İsrail'in Kürtleri ve Dürzileri kullanmak amacıyla, onlara dönük mesajlar vermeye çalıştığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat 'ı kabul ettiğini, bu çerçevede güzel bir mutabakatın, yaklaşımın ortaya çıktığını aktardı.

Türkiye'nin demokratikleşmesi, iç cephesinin güçlendirilmesi, hukuk devleti ilkelerinin yerine getirilmesi ve kardeşlik temelinde geçmişte kimlik yasaklarını, dil yasaklarını kaldıran büyük reformlara öncülük ettiklerini anımsatan Çelik, o dönem bu reformları sabote etmeye dönük yerli vesayet içerisinden bir takım reflekslerin türediğine işaret etti.

Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın kararlı duruşu sayesinde Türkiye bütün bu yasakları yırtıp attı ve kendisinin önünü açan, Türkiye'de kardeşliği pekiştiren, Türkiye'nin içindeki vatandaşlarımızın bir kısmına kendi kimlikleri üzerindeki baskının kaldırılmasına öncülük eden büyük devrimlere, büyük değişimlere, büyük dönüşümlere imza atıldı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir taviz vermesi söz konusu değildir"

AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin mesajları çok açıktır. Hedef terörsüz Türkiye'ye ulaşmaktır. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerinden herhangi bir taviz verilmesi söz konusu değildir. Bir takım siyasi partiler, meselenin geçmişini, bugününü, bölgedeki gelişmeleri hiç görmeden çok haksız yorumlar yapıyorlar.

Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Sayın Devlet Bahçeli'ye dönük olarak bir takım tavizlerin verildiğine dair son derece hadsiz yorumlarda bulunuyorlar. Böyle bir taviz söz konusu değil. Ne milletimizin birliğinden ve dirliğinden ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerinden herhangi bir taviz verilmesi söz konusu değil. Bu herhangi bir şekilde 'faraza' diyerek bile düşünülemez. Buradaki kırmızı çizgilerimiz açıktır. İç cepheyi güçlendirme ve terörsüz Türkiye'ye ulaşma çerçevesinin dışında, sağda solda yapılan yorumlar, çeşitli iddialar, dedikodular, spekülasyonlar, temelsiz bir takım iddialar hiçbir şekilde bu süreçle ilgili değildir."

"Herhangi bir terör grubuyla bir müzakere yok"

Çelik, bazı çevrelerin "terörü bitirmek için teröristlerle müzakere ediyorlar" iddialarını ortaya attığına dikkati çekerek, herhangi bir şekilde, herhangi bir terör grubuyla müzakerenin söz konusu olamayacağının altını çizdi.

Buradaki çerçevenin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri, temel prensipleri doğrultusunda ortaya koyulan bir çerçeve olduğunu vurgulayan Çelik, "Buna destek veren herkesin de desteği olumlu karşılanacaktır. Bugün gelinen noktada, bölgedeki Kürt kardeşlerimizi bir takım emperyalist ve siyonist projeler için 'lejyoner' yapmaya çalışanlar var. Biz buna müsaade etmeyeceğimizi açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"Doğru olan, bu yapıların kendini feshetmesidir"

Türkiye'nin Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Çelik, "Türkiye, Suriye'nin milli egemenliği, toprak bütünlüğü ve birlik içinde bir geleceğe sahip olması gerektiğini savunmaktadır. Bölgedeki Kürt, Türkmen, Arap, Sünni, Alevi ve Dürzi kardeşlerimizin eşit haklara sahip olduğu bir yönetim hedeflenmektedir." diye konuştu.

Suriye'deki terör yapılarının bölge halkını temsil etme kapasitesine sahip olmadığının altını çizen Çelik, "YPG/PYD gibi terör yapılarını, Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi yeni dönemin kazanımlarından mahrum bırakacak girişimler olarak görüyoruz. Doğru olan, bu yapıların kendini feshetmesi ve bölgedeki Kürtlerin, siyasi partiler aracılığıyla temsil edilmesidir." açıklamasında bulundu.

"Suriye'deki istikrar Türkiye için hayati öneme sahiptir"

Bazı çevrelerin Türkiye'nin Suriye politikasına yönelik eleştirilerine değinen Çelik, "Suriye'deki istikrar, yalnızca Türkiye'nin menfaatleri için değil, bölge barışı açısından da kritik önemdedir. Türkiye'nin Suriye politikası, Suriye halkının birliği ve refahına hizmet eden bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Türkiye'nin, Suriye halkının zor günlerinde olduğu gibi gelecekte de yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde, kardeşçe bir yolculukta Suriyeli kardeşlerimize omuz vermeye hazırız." şeklinde konuştu.

"Suriye'de patronaj yaratmaya çalışıyorlar"

Batılı ülkelerin Suriye'ye gitmesi ve Suriye'ye bu dönemde yardımcı olacaklarını söylemelerinin son derece kıymetli olduğunu dile getiren Çelik, Suriye'ye gidildikten sonra verilen mesajlarda problem olduğunu söyledi.

Gidenlerin, " Suriye'de, İran ve Rusya etkisi olmasın " dediğini aktaran Çelik, böyle söyleyenlerin Suriye'de patronaj yaratmaya çalıştığını, Suriye'nin birlik ve bütünlüğü üzerine odaklanmak yerine sürekli Suriye yönetimini azınlıklar üzerinden çerçevelemeye çalıştığını ifade etti. Suriye'ye uygulanan yaptırımlara muafiyetler getirildiğini anımsatan Çelik, bu muafiyetlerin ilk aşamada olumlu olduğunu ancak bunu yeterli görmediklerini belirtti.

Gazze'deki gündemin ise ateşkes ve esir takası olduğunu vurgulayan Çelik, " Ortaya koyulan bütün çabalara, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ortaya koyduğu net karalara rağmen maalesef bu katliam ve soykırım devam ediyor. Bugün bunlara destek verenlerin bile artık durumun sürdürülebilir olmadığını gördükleri bir aşamadayız. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda uluslararası diploması trafiğini yükselttiğine dikkati çeken Çelik, Filistin'e destek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'ndeki buluşmanın kıymetli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Trump'tan beklentisi ne?

"Göreve başlayacak ABD Başkanı Donald Trump'tan beklentiniz nedir?" sorusuna ilişkin Çelik, Erdoğan ve Trump'ın daha önce pek çok kez bir araya geldiğini ve aralarında sorunların çözümüne yönelik bir yöntem oluştuğunu söyledi.

Yeni dönemde Trump'tan beklentilerinin olduğunu anlatan Çelik, "Bunların başında Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Gazze halkına dönük bu soykırımın durması var. Başkan Trump çevresinden yapılan açıklamalar, Putin ile görüşme şeklindeki bir planının devam ettiği... Biz Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın da bir an evvel bitmesi gerektiğini ifade ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li Başkanı AK Parti'ye davet ettiği iddiası

Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li bir belediye başkanını AK Parti'ye davet ettiğini söyledi. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Sayın Özel'in konuşmasını dinledim, Da Vinci şifresi gibi şifrelerle konuşuyor. Buna gerek yok, açık bir şekilde söylesin. 'Şu kişi geldi, şöyle ziyaret etti' diye. Onlara yakın bazı haber sitelerinde, 'Şu belediye başkanı, şu ilçe belediye başkanı geldi ve şöyle bir görüşme oldu' diye. O belediye başkanının ağzından da birtakım açıklamalar yapılıyor. Böyle şifreli konuşmaya gerek yok. Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Cumhurbaşkanımızla görüşmek isteyen çok sayıda belediye başkanı oluyor, ilçeden, illerden olsun. Dolayısıyla devletin başı olarak mesaisinin el verdiği ölçüde Cumhurbaşkanımızın kapısı herkese açık. Ortada illegal bir durum yok, komplo teorisine bağlanacak herhangi bir şey yok."

İmralı heyetinin görüşmeleri

Bir gazetecinin "Geçtiğimiz haftalarda DEM Parti heyetinin temasları oldu siyasi partilerle, Meclis Başkanıyla başlayarak sonrasında cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiler. Yeniden İmralı'ya gidiş süreci beklentisi halihazırda var. Bu siyasilerle görüşülürken akıllarda olan sorulardan bir tanesi, bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya gelme ihtimallerinin olup olmadığı. Böyle bir planlama var mıdır? Yoksa sürecin biraz daha olgunlaşması mı bekleniyor?" şeklindeki sorusuna Çelik, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için yapılan görüşmelerin önemli olduğunu belirtti.

"Şehit ailelerimizi incitecek bir adım atılmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu süreçteki tutumlarına dikkati çeken Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yapılan görüşmelerde kullanılan dil ve yaklaşımdan memnuniyetini ifade ettiğini aktardı.

Bu süreçte geçmişte yaşanan sıkıntıların ve sabotajların etkisiz hale getirilmesi gerektiği konusunda yüksek bir hassasiyet bulunduğunu vurgulayan Çelik, herhangi bir taviz veya müzakerenin henüz yapılmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli 'nin bu konuda net bir irade ortaya koyduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin, siyasi hayatı boyunca şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduğunu, şehitlerin fedakarlığını başlarının üstünde taşıdıklarını söyleyen Çelik, " Şehit ailelerimizi incitecek, şehit ailelerimizin maneviyatlarına zarar verecek, herhangi bir adımın atılması asla söz konusu olmayacaktır. Burada şehitlerimiz canlarını feda ettiler. Ülkemizin herhangi bir şekilde bir tehdit altında olmaması için, egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün korunması için biz bu mesaja sahip çıkacağımızı, son nefesimize kadar sahip çıkacağımızı ifade ettik. " diye konuştu.

Ahmed Şara, Türkiye'ye gelecek mi?

AK Parti'nin siyasi partilerle yaptığı görüşmelere de değinen Çelik, söz konusu görüşmenin nezaket içinde gerçekleştirildiğini belirtti. Çelik, bu süreçteki görüşme trafiği dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın dönemde bir görüşme planı bulunmadığını bildirdi.

"Suriye'de yeni bir dönem başladı. Yönetimde lider olarak Ahmed Şara bulunuyor. Kendisinin Türkiye'yi ziyaret edeceğine ilişkin iddialar bulunuyor. Böyle bir planlama var mı?" sorusuna Çelik, "Tabii ki bu ilişkiler çerçevesinde onların bir mesaisi var, bizim bir mesaimiz var. Bir ortak nokta, bir ortak tarih ileriki zamanda bir ziyaret tabii ki mümkün olacaktır ama şu anda yakın zamanla ilgili bir planlama henüz hayata geçmedi." yanıtını verdi.

Özgür Özel'e 'mezhepçilik' cevabı

Bir gazetecinin, " CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşşar Esed'e yönelik sözlerini 'mezhepsel bir ima' olarak yorumlamıştı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? " sorusunu Çelik, " AK Parti kurulduğundan beri bu siyasi hareketin içerisindeyim. Siyasi tarihi de yakından takip etmeye çalışıyorum. Bizim bütün bir siyasi tarihimizde bu mezhepçilik meselesinin siyasi alandaki tartışmalara sokulmaması ile ilgili ciddi bir hassasiyet var. Bu konuda ciddi bir birikimimiz var ve ben bunun son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir şekilde mezhep meseleleri, siyasi tartışmaların ve siyasi mücadelelerin parçası haline getirilmedi. " şeklinde yanıtladı.

Bunun ilk defa siyasi literatüre sokulmasının 14-28 Mayıs seçimlerinden önce " altılı masa " tarafından yapıldığını söyleyen Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu 'nun altılı masadan çıktığı bir gün attığı twitte kendisini nitelendirerek " Alevi " dediğini aktardı.

"Sünni de bizim canımız, Alevi de bizim canımız"

Altılı masadan birilerinin de çıkıp buna pas atmak için "Sünni" dediğini aktaran Çelik, "O zaman da söyledim. Siyasi tartışmaların ve siyasi mücadelelerin mezhep kimlikleri üzerinden tanımlanması son derece tehlikelidir ve sakıncalıdır. Bu işe girilmemesi gerekir. Sünni de bizim canımız, Alevi de bizim canımız. Herhangi bir vatandaşımıza baktığımız zaman onun mezhebini aklımıza getiriyorsak bu zaten utanç verici bir şeydir. Biz vatandaşlarımızın etnik kökenine, mezhebine bakmayız. Aynı milletin parçalarıyız." diye konuştu.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun mezhep meselelerini bu şekilde gündeme getirmesi, altılı masadan başkalarının da bu işin içine girmesinin siyasetin içerisine mezhep temalı tartışmaların sokulması bakımından son derece yanlış ve sakıncalı olduğunu kaydetti.

"Özel'in söyleyeceği bir şey varsa Kılıçdaroğlu'na söylemeli"

İnsanların kimliklerine sahip çıkmasının iyi bir şey olduğunu ancak kimlikçiliğin kötü olduğunu ifade eden Çelik, "Mezhep tartışmasını siyasi tartışmanın parçası haline getiren ilk kişi CHP'nin önceki Genel Başkanıdır ve altılı masanın diğer üyeleridir. Sayın Özgür Özel'in bu konuda söyleyecek bir sözü varsa önce oraya söylemelidir. Cumhurbaşkanımız her zaman bu tartışmaların, mezhep tartışmalarının üzerinde bir siyaset gütmüştür. Bu çizgisini de en güçlü şekilde, en yüksek şekilde kamuya da alenen ifade etmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olacak mı?

"Sayın Cumhurbaşkanı önceki gün Şanlıurfa ziyareti sırasında sanatçı İbrahim Tatlıses ile yaşadığı diyalog sonrasında Sayın Cumhurbaşkanının adaylığı kamuoyunda yeniden konuşulmaya başlandı. Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı bugünkü toplantıda gündeme geldi mi?" sorusu üzerine Çelik, şu yanıtı verdi:

"Yani tabii Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu bizim gündemimizde. Bunun orada gündeme gelmesinden de büyük bir memnuniyet duyduk. Bu şekilde bağlanmasından da memnuniyet duyduk. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın İbrahim Tatlıses'in sorduğu soruyu biz de aynı şekilde cevaplıyoruz. 'Siz varsanız biz de varız' diyoruz. Formüle bakarız. Siyasette bir yıl çok kısa, bir gün çok uzundur. Onu konuşuruz. Önemli olan milletimizin, vatandaşımızın istemesidir. Millet iradesinin bu şekilde tecelli etmesidir. Etrafımızda gelişen olaylara bakınca Sayın Cumhurbaşkanımızın hem birikimi hem siyasi dirayetinin sadece ülkemiz için de değil bölgemiz için ne kadar kıymetli olduğu her vesileyle görülmektedir. İnşallah en hayırlı şekilde bu süreçleri yürütürüz."







