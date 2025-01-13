Baas rejimi insanları çukura atıp yaktı: Tedamun’dan kemik fışkırıyor

Şam’da, güneydeki Tedamun mahallesinde, binaların altından Esed rejimi tarafından öldürülen sivillerin kemikleri çıkıyor. Kemikler DNA tespiti için torbalara koyulup saklanıyor. Rejimin harabeye çevirdiği mahalle, 2013 yılında istihbarat görevlisi Emced Yusuf’un gözlerini bağladığı 41 sivili öldürdüğü katliamla gündeme gelmişti. Mahalle sakini Enes Sueydani, “Yerin altında 10 bin insanın cesedini bulabiliriz” dedi.
Suriye’nin başkenti Şam’da hafızalara kazanan katliamların yaşandığı kentin güneyindeki Tedamun Mahallesi'ndeki binaların altından Esed rejimi güçleri tarafından öldürülen sivillerin kemikleri çıkarılıyor. Neredeyse her binanın altından çıkarılan kemikler, Tedamun Mahallesi sakinleri tarafından torbalara konularak DNA eşleşmeleri için korunuyor. Mart 2011'de Suriye'de başlayan halk ayaklanması sürecinde rejim tarafından harabeye çevrilen mahalle, rejimin istihbarat görevlisi Emced Yusuf’un 2013 yılında 41 sivili gözlerini bağlayarak öldürdüğü katliamla gündeme gelmişti. The Guardian gazetesi, 2022 yılında katliamın görüntülerini yayınlamıştı.
HER SOKAKTA CESET BULUNABİLİR
Tedamun Mahallesi sakinlerinden Enes Sueydani, mahallenin her yerinde toplu mezarlar olduğunu belirterek, “Biz daha önce buraya giremiyorduk ve içeride ne olduğunu bilmiyorduk. İnsanları dışarıdan getirip, burada öldüreceklerini söylüyorlardı. Belki de insanların organlarını parayla satıyorlardı, bunu bizde bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi buralarda kaç tane ceset bulundu. Her sokakta yerin altında cesetleri bulabilirsiniz. Mahallede toplam 10 bin insanın cesedini yerin altında bulabiliriz” dedi. Mahalledeki çukarlara 250 Türkmen’in öldürülerek gömüldüğünü söyleyen Favaz Muhammed ise “Burası Türkmen sokağıydı. Bu çukurlarda 250 Türkmen öldürülerek gömüldü. Küçük, büyük ve bebek kim varsa öldürüp gömüldüler. İnsanları öldürüp, çukura gömüyorlardı, ardından da ateşe verip yakıyorlardı" ifadelerini kullandı.