Baas rejimi insanları çukura atıp yaktı: Tedamun’dan kemik fışkırıyor

Tedamun Mahallesi sakinlerinden Enes Sueydani, mahallenin her yerinde toplu mezarlar olduğunu belirterek, “Biz daha önce buraya giremiyorduk ve içeride ne olduğunu bilmiyorduk. İnsanları dışarıdan getirip, burada öldüreceklerini söylüyorlardı. Belki de insanların organlarını parayla satıyorlardı, bunu bizde bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi buralarda kaç tane ceset bulundu. Her sokakta yerin altında cesetleri bulabilirsiniz. Mahallede toplam 10 bin insanın cesedini yerin altında bulabiliriz” dedi. Mahalledeki çukarlara 250 Türkmen’in öldürülerek gömüldüğünü söyleyen Favaz Muhammed ise “Burası Türkmen sokağıydı. Bu çukurlarda 250 Türkmen öldürülerek gömüldü. Küçük, büyük ve bebek kim varsa öldürüp gömüldüler. İnsanları öldürüp, çukura gömüyorlardı, ardından da ateşe verip yakıyorlardı" ifadelerini kullandı.