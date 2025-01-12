Türk un sanayicisi Suriye pazarındaki talebe hazırlanıyor

Dünyada artan nüfusla birlikte un ve unlu mamullere olan ihtiyaç büyürken, Türkiye’nin gıda tedarikindeki konumu da güçleniyor. Bu anlamda 32 ülkeden oluşan dünya buğday üretiminin yüzde 30’unu ve dünya un ihracatının yüzde 59’unu temsil eden Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği'nin (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı’nı üstlenen Türkiye, 10 yıldır üst üste dünya un ihracat şampiyonu olmayı sürdürüyor. Bu büyük başarısına özgürlüğüne kavuşan Suriye’yi de katan Türkiye, komşusuna hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatını yıllık bazda yüzde 73 artırdı. IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Suriye’ye destek olacaklarını ve bu ülkeye ihracatını artıracaklarını söyledi.

SINIR TİCARETİ İÇİN STRATEJİ GELİŞTİRDİK

Suriye’ye olan un ihracatı konusunda açıklamalarda bulunan Ulusoy, “Türkiye, Suriye halkının temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında kritik bir rol oynamıştır. Bu durum, Türkiye’nin un ihracatındaki sürdürülebilirliği ve bölgedeki gıda güvenliğine sağladığı katkısı açısından önemlidir” dedi.

Suriye’deki normalleşmenin başlamasıyla birlikte iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeniden artacağını ifade eden Ulusoy, “Türk un sanayicileri olarak Suriye pazarındaki varlığımızı güçlendirmek ve ticareti artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Özellikle lojistik altyapının iyileştirilmesi, sınır ticaretinin kolaylaştırılması ve Suriye'deki un talebinin karşılanmasına yönelik stratejiler geliştirmekteyiz” ifadesini kullandı.

1,1 MİLYAR DOLAR İHRACAT GELİRİ

Sektörün geçen yılını değerlendiren Ulusoy, “2023'te 3 milyon 663 bin ton un ihracatıyla tüm zamanların ihracat rekorunu kırmıştık. En güçlü ihracat pazarlarımız olan Irak, Yemen ve Sudan’daki pazar kayıplarına rağmen geçen yılı 3 milyon 60 bin ton un ihracatıyla kapattık ve 1 milyar 160 milyon dolar gelir elde ettik” diye konuştu.

Eren Günhan Ulusoy

4 PAKETTEN BİRİNDE TÜRKİYE İMZASI VAR

Türkiye’nin yıllık un üretim kapasitesinin yaklaşık 32 milyon ton civarında olduğunu ifade eden Ulusoy, hem yurt içi hem de yurt dışı kullanım için 15 milyon ton un üretimin gerçekleştiğini açıkladı. Ulusoy, şunları kaydetti: “Türkiye, un ihracatıyla dünya pazarından yüzde 23 pay alıyor ve her 4 un paketinden 1’inde Türkiye’nin imzası bulunuyor. 2025 yılında da hedefimiz yeniden 3 milyon tonun üzerinden un ihracatı gerçekleştirmek olacaktır.”











