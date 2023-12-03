AK Parti'den anket açıklaması: Açık operasyon ve manipülasyon...

Tüm insanlık, “ Gazze gibi yalnızlığa ” itiliyor. Egemenler karar vermişler . Ne Gazze’yi duyuyorlar ne de vicdanlı sesleri. “Ben Türk’üm ve benim Filistin diye bir davam yok” akımını görmüşsünüzdür. Bozkurt işareti yaparak yayınladılar mesajlarını. Hedef kitlesi özenle seçilmiş ve üzerine çalışılmış bir koreografiydi. Ses getirdiler. Amaçlarına ulaştılar. Diğer yandan etki tepkiyi doğurur sağlamasından gidersek sinir uçlarına da dokundular . Gazze’yi soykırıma terk eden bu bencil düşünce , faşizm