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AK Parti'den anket açıklaması: Açık operasyon ve manipülasyon...

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi bazı basın yayın organlarında yer verilen sözde AK Parti'nin yaptırdığı iddia edilen anketlerle ilgili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den açıklama geldi. Mustafa Şen yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık. Açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

15:01 - 3/12/2023 Pazar
Güncelleme: 15:12 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in X hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak Türkiye'nin hiç bir yerinde het hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık" ifadelerini kullandı.

Şen yaptığı açıklamada, yapılan anketlerin açık operasyon ve manipülatif olduğunun altını çizdi.

Mustafa Şen açıklamasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur…"




#AK Parti
#Mustafa Şen
#Anket
#Yerel Seçim
22 dakika önce
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