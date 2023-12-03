AK Parti'den anket açıklaması: Açık operasyon ve manipülasyon...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in X hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak Türkiye'nin hiç bir yerinde het hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık" ifadelerini kullandı.
Şen yaptığı açıklamada, yapılan anketlerin açık operasyon ve manipülatif olduğunun altını çizdi.
Mustafa Şen açıklamasını şöyle sürdürdü:
"AK Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur…"