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Nüfusa göre aday listesi

AK Parti’de belediye başkan adayları için anketler devam ederken belediyeler de anket çalışmasına başladı. Gelen bütün bilgiler ışığında hazırlanacak aday listesi, şehirlerin büyüklüğüne göre sıralanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

Nur Banu Aras
04:00 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 00:17 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Adaylar için teşkilatın nabzını tutan AK Parti, belediyelerden de illerine ilişkin anket isteyecek. Belediyelerin yapacağı ankete temayülden çıkan isimler de eklenerek seçmene sorulacak. Sonuçlar, şehrin büyüklüğü dikkate alınarak şehirden şehre değişecek liste halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Geçtiğimiz hafta belediye başkanlığı adayları için isim anketine başlayan AK Parti’de anketler devam ederken belediyelerin de anket çalışmasına başladığı öğrenildi.

ÇOKLU METOT

26 Kasım’da yapılan temayül yoklamalarında çıkan isimler başta olmak üzere anketler yapılacak. AK Parti, teşkilattan 3 isim yazmasını da istemişti. Yazılan isimlerin de olduğu ankette vatandaştan isim bildirmesi de istenecek. Hem il belediyesi hem de o illerdeki ilçeler için seçmenin nabzı yoklanacak. Seçmen anketlerinin dışında ilin milletvekillerinin de görüşü alınacak.

Seçici komisyon kuruluyor

AK Parti’de, 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne hazırlık çalışmaları sürüyor. Yerel seçim için belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu, aralık ayının ilk haftası kurulacak. Aday belirlemede temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını bir arada ele alacak komisyon, bu çerçevede AK Parti Teşkilat Başkanlığı ve ilgili ilin milletvekilinin görüşlerini de değerlendirecek.



#AK Parti
#Siyaset
#Recep Tayyip Erdoğan
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