AK Parti'li gençler Mersin sahilinin 'simge ağacı'na matkapla zarar verenlere tepki gösterdi

İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz, burada Mersin'in yarım asırlık simgesine sahip çıkmak için toplandıklarını söyledi. Ağaca zarar verenleri kamuoyunun vicdanına havale ettiklerini belirten Yılmaz,

"CHP'nin, Gezi Parkı olaylarına desteğiyle başlayıp sağlıklı ve temiz bir doğa adına Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın lafla değil icraatla kazandırdığı millet bahçelerimize karşı çıkmasıyla devam eden süreçten bugüne kadar doğa ve temiz bir gelecek için neler yaptığının en güzel örneğine bugün burada şahitlik ediyoruz. Daha kendi teşkilatından bir haber CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, disipline sevk ettiğin genel başkan yardımcın, il gençlik örgütü başkanın ve Mersin örgütün, her seferinde şiddet, kin ve nefret söylemlerinin yanı sıra şimdi de Mersin'deki bu katliamda adı geçen Toroslar ilçe gençlik kolları başkanını, teşkilatlarını ve seni Mersin kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Mersin'in en işlek bölgesindeki ağacı katletmeye cüret edecek kadar çirkinleşen bu insanları AK Parti Gençlik Kolları olarak esefle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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