Akan kandan Netanyahu kadar sorumlular

Kurtulmuş, insanlık tarihinde birçok katliam yaşandığını söyleyerek, “Sizi temin ederim ki yaşanan bu son katliam, maalesef insanlık tarihinin en acı, en haksız, en acımasız soykırımıdır. Dünyanın birçok ülkesinde hükümetler de yavaş yavaş uyanmaya başlıyor. Ama maalesef BM Güvenlik Konseyi’nde sadece ABD vetosuyla acil ateşkes ilan edilmesi önleniyor. Çok açık söylüyorum: ateşkes ilanını önleyen ülkelerin tamamı bundan sonra akan kanda en az Netanyahu ve ekibi kadar sorumludur. BM Genel Kurulu bir araya geliyor, 150 ülke bir tarafta, 10 ülke bir tarafta. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyorduk. Dünya, İsrail yardakçısı, 10 ülkeden de büyüktür ve dünya bunun hesabını bir gün sormasını bilecektir” diye konuştu.