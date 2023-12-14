Akan kandan Netanyahu kadar sorumlular

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 75. yıl dönümü dolayısıyla TBMM’de, “Gazze’de kadın ve çocuk olmak” paneli düzenlendi. Panelin açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin’de 2 ayı aşan zamandır yaşananların katliam boyutunu aştığını söyledi.
DÜNYA 10 ÜLKEDEN BÜYÜK
Kurtulmuş, insanlık tarihinde birçok katliam yaşandığını söyleyerek, “Sizi temin ederim ki yaşanan bu son katliam, maalesef insanlık tarihinin en acı, en haksız, en acımasız soykırımıdır. Dünyanın birçok ülkesinde hükümetler de yavaş yavaş uyanmaya başlıyor. Ama maalesef BM Güvenlik Konseyi’nde sadece ABD vetosuyla acil ateşkes ilan edilmesi önleniyor. Çok açık söylüyorum: ateşkes ilanını önleyen ülkelerin tamamı bundan sonra akan kanda en az Netanyahu ve ekibi kadar sorumludur. BM Genel Kurulu bir araya geliyor, 150 ülke bir tarafta, 10 ülke bir tarafta. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyorduk. Dünya, İsrail yardakçısı, 10 ülkeden de büyüktür ve dünya bunun hesabını bir gün sormasını bilecektir” diye konuştu.
FİRAVUN’U UNUTMA!
İnsanlık dışı saldırı görüntülerinin, gelmekte olan insani ve barışa dayalı yeni dünya sisteminin habercisi olduğunu belirten Kurtulmuş, “İsrail ve yönetimi, Netanyahu ve çetesi zannediyorsa, ‘Bütün bebekleri öldürürüz ve Filistin davasını bitiririz’, boşuna hayal kuruyorlar. Onları Firavun’u hatırlatmayı, vazife telakki ederim. Şüphem yok, her öldürülmüş Filistinli çocuğun cesedini gördüğümde, gelmekte olan Musa’nın haberini duyar gibi oluyorum” dedi.
UCM’DE YARGILANACAKLAR
Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti: “Bu katliamı yapanlar, başta Netanyahu ve ekibi olmak üzere; Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi’nde yargılanacak ve gerekli en ağır cezayı alacaklardır. Bunu sadece temenni olarak söylemiyorum, insanlığın başka çaresi kalmamıştır.”