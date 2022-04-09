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Gündem Akdeniz Belediye Meclisinde MHP-HDP kavgası Tarafları zabıta ekipleri ayırdı
MERSİN

Akdeniz Belediye Meclisi’nde MHP-HDP kavgası: Tarafları zabıta ekipleri ayırdı

Mersin’de, Akdeniz Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında, 700 metrekare trafonun elektrik tesisine tahsis edilmesi meselesi görüşülürken, MHP ve HDP arasında tartışma çıktı. Taraflar birbirlerinin üzerine yürürken, devreye zabıta ekipleri girdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akdeniz Belediye Meclisi’nde MHP-HDP kavgası: Tarafları zabıta ekipleri ayırdı
Birbirlerinin üzerine yürüyen üyelerin o anları, kameraya yansıdı.

Mersin’de, Akdeniz Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında yaklaşık 700 metrekarelik alanın trafo için elektrik şirketine tahsis edilmesi meselesinden, taraflar arasında kavga çıktı.

"İşiniz gücünüz yalan dolan"

CHP ve HDP’li üyeler alanın şirkete para karşılığı devredilmesine evet oyu verecek olmasına MHP’li Tufan Nenni’nin, “Dün hayır dediğinize bugün evet diyorsunuz. İşiniz gücünüz yalan dolan” ifadeleri ile yanıt vermesi salondaki tansiyon bir anda yükseldi.

"Tiyatroyu siz yapıyorsunuz"

Nenni'nin HDP'li ve CHP'li üyelerin tiyatro oynadıklarını söylemesi üzerine, "Tiyatroyu siz yapıyorsunuz, tiyatro burada" sesleri yükseldi. Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü.

Tarafları zabıta ayırdı

Üyelerin yerlerinden kalkarak tartışmaya başlamasıyla oturuma ara verildi. Ortalığın karşıması nedeniyle salona giren zabıta ekipleri, tarafları yatıştırmak için olaya müdahale etti.


“Silaha gerek yok ben silahım”

Öte yandan, HDP’li meclis üyeleri Nenni’nin komisyon toplantılarına silahla girdiğini önü sürünce, Nenni ceketini çıkarıp sandalyeye çıktı. MHP'li Nenni, “Silaha gerek yok. Ben silahım” diye bağırdı.

Meclis üyesi Halil Kara, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Üç dört meclis üyesi silahlı geziyor. Bellerinde kılıf gözüküyordu. Boş olduğunu söylediler” ifadelerini kullandı.

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MHP'li Meclis Üyesi Tufan Nenni'den CHP sıralarına: Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu Öcalan'ın hevalleri olarak bitirdiniz
OYNAT 00:51
MHP'li Meclis Üyesi Tufan Nenni'den CHP sıralarına: Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu Öcalan'ın hevalleri olarak bitirdiniz
Mersin Akdeniz Belediyesi Meclisi'nde, Eylül Ayı İkinci Birleşimi yapıldı.

Meclis'te söz alan MHP Akdeniz Belediyesi Meclis Üyesi Tufan Nenni, CHP'li üyelere dönerek, 'Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu Öcalan'ın hevalleri olarak bitirdiniz. Sizin seçtiğiniz insanlar gözünüzün içine baka baka İstiklal Marşı okumuyor. Siz de bunu gururla izliyorsunuz.' diye konuştu.

Bu sözlerin ardından Meclis'te kısa süreli tartışma çıktı. Ardından Birleşime devam edildi.


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