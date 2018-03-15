Akdeniz'de yakalandı: Tam 3 metre

Akdeniz'de 12 mil açıkta Mersinli balıkçılar tarafından yakalanan 3 metreye yakın 300 kilogram ağırlığındaki köpek balığı, sergilendiği balık pazarında ilgi gördü.

Kentteki bir grup balıkçı, "İzolbey" adlı tekneyle açıldıkları Akdeniz sularında "pamuk" cinsi köpek balığı yakaladı.

Balıkçılar, 12 mil açıkta yakaladıkları yaklaşık 3 metre uzunluğuna sahip 300 kilogramlık köpek balığını güçlükle balık pazarına taşıdı.

Pazarda sergilenen köpek balığı, uzunluğu ve ağırlığıyla dikkati çekerken, alışveriş yapan vatandaşlar da balığa ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar köpek balığıyla fotoğraf çektirdi.

"Yakaladığımız üçüncü köpek balığı"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız yaklaşık olarak 12 mil açıklarda ağa takılan bu balığı yakalamak için 3 saat mücadele etti. Akdeniz'de havaların sıcak gitmesi sebebiyle köpek balıklarını avlanma sahasında sıklıkla görmeye başladık ancak köpek balıkları insanların yüzme mesafesine gelmez. Nisan aylarında ortaya çıkar ve genelde balıkların olduğu yerlerde dolaşırlar. Biz erkenden görmeye başladık onları. Bu yakaladığımız üçüncü köpek balığı oluyor."

Polat, köpek balığının gün içerisinde kesiminin yapılıp isteyen vatandaşlara dağıtılacağını söyledi.

Teknenin kaptanı Ahmet Dilgül de balığı nasıl yakaladıklarını anlattı.

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