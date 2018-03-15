GündemAkdenizde yakalandı Tam 3 metre
MERSİN

Mersin haberleri: Akdeniz'de 3 metrelik köpek balığı yakalandı

Akdeniz'de yakalandı: Tam 3 metre

Akdeniz'de açıklarında Mersinli balıkçılar tarafından yakalanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki 300 kilogramlık köpek balığı, kentteki balık pazarında sergilendi. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Polat, "Arkadaşlarımız yaklaşık olarak 12 mil açıklarda ağa takılan bu balığı yakalamak için 3 saat mücadele etti" dedi.

Haber MerkeziAA
3 metre uzunluğuna, 300 kilogramlık köpek balığını güçlükle balık pazarına taşıdı.
3 metre uzunluğuna, 300 kilogramlık köpek balığını güçlükle balık pazarına taşıdı.

Akdeniz'de 12 mil açıkta Mersinli balıkçılar tarafından yakalanan 3 metreye yakın 300 kilogram ağırlığındaki köpek balığı, sergilendiği balık pazarında ilgi gördü.

Kentteki bir grup balıkçı, "İzolbey" adlı tekneyle açıldıkları Akdeniz sularında "pamuk" cinsi köpek balığı yakaladı.

Balıkçılar, 12 mil açıkta yakaladıkları yaklaşık 3 metre uzunluğuna sahip 300 kilogramlık köpek balığını güçlükle balık pazarına taşıdı.

Pazarda sergilenen köpek balığı, uzunluğu ve ağırlığıyla dikkati çekerken, alışveriş yapan vatandaşlar da balığa ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar köpek balığıyla fotoğraf çektirdi.

"Yakaladığımız üçüncü köpek balığı"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız yaklaşık olarak 12 mil açıklarda ağa takılan bu balığı yakalamak için 3 saat mücadele etti. Akdeniz'de havaların sıcak gitmesi sebebiyle köpek balıklarını avlanma sahasında sıklıkla görmeye başladık ancak köpek balıkları insanların yüzme mesafesine gelmez. Nisan aylarında ortaya çıkar ve genelde balıkların olduğu yerlerde dolaşırlar. Biz erkenden görmeye başladık onları. Bu yakaladığımız üçüncü köpek balığı oluyor."

Polat, köpek balığının gün içerisinde kesiminin yapılıp isteyen vatandaşlara dağıtılacağını söyledi.

Teknenin kaptanı Ahmet Dilgül de balığı nasıl yakaladıklarını anlattı.

Görenlerin ilgisini çekti
GÜNDEM
Görenlerin ilgisini çekti

Lüleburgaz'da yarım tonluk köpek balığı görenleri şaşırttı
GÜNDEM
Lüleburgaz'da yarım tonluk köpek balığı görenleri şaşırttı

Marmara Denizi'nde 1,2 tonluk dev köpekbalığı yakalandı
GÜNDEM
Marmara Denizi'nde 1,2 tonluk dev köpekbalığı yakalandı

Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında ilginç detay: Bulaşıkçılık yapmış
Ekonomi

Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında ilginç detay: Bulaşıkçılık yapmış

Usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiyi mağdur ederek kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın bulaşıkçı olarak çalıştığı öne sürüldü. Eğlence mekanı sahibi Sabahyıldızı, Aydın hakkında "Bu kadar insanın mağdur edildiği bir organizasyonun başında bizim bulaşıkçı Mehmet Aydın'ın olmasına çok şaşırdık" dedi.
30 bin sivil Afrin'den ayrıldı
Dünya

30 bin sivil Afrin'den ayrıldı

Afrin'de terör örgütü PKK'nın kontrolündeki bölgelerden son 24 saat içerisinde 30 bin sivilin ayrıldı.
Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına İBB müdahale etti
Gündem

Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına İBB müdahale etti

Üsküdar'da bulunan Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında yaşanan Osmanlı mezarlarının hilti ile kırılmasına vatandaşlarının şikayeti üzerine İBB ekipleri müdahale etti.
Gökten altın ve elmas yağdı!
Dünya

Gökten altın ve elmas yağdı!

Rusya’nın Sibirya bölgesi Yakut Cumhuriyetinde oldukça enteresan bir olay gerçekleşti. Bölgedeki madenlerden çıkartılan altın, platin ve pırlantaları nakletmesi gereken uçağın kapağı kalkış esnasında açıldı. Tonlarca değerli maden ve pırlanta etrafa saçıldı.

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları: Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?
Hayat

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları: Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Sen Anlat Karadeniz, Total grubunda birinci olurken Diriliş Ertuğrul AB ve ABC1’de birinci oldu ve en yakın rakibi Sen Anlat Karadeniz’e fark attı. İşte 14 Mart Çarşamba reyting sonuçları...

KAPAT

YUKARI