Akdeniz’de yaralar sarılıyor

Mersin. son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle aldığı yaraları sarmaya devam ediyor. Akdeniz Belediyesi fen işleri, çevre koruma-kontrol ve park-bahçeler müdürlüğü ekipleri, yağışlardan etkilenen vatandaşlara hizmet verdi. Ekipler, tarım işçilerini çadırlardan alarak, belediyeye ait binalar ile spor salonlarına yerleştirdi. Su baskınına uğrayan ev, okul, işyeri ve kamu binalarında su tahliye çalışması da yapan ekipler; çevreye yayılan çöpleri ve çamuru iş makineleri yardımıyla temizledi, devrilen ağaçlara müdahale etti.

Bölgede aşırı yağışlar sonrası çalışmalar devam ediyor.

ZARAR GÖREN VATANDAŞLARA ZİYARET

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, dün olduğu gibi bugün de sağanak yağmurdan olumsuz etkilenen; evleri, işyerleri ve eşyaları zarar gören vatandaşları ziyaret etti; yağışlardan etkilenen tarım arazileri, sera ve derelerde incelemeler yaptı. Başkan Gültak’a; belediye başkan yardımcıları, müdürler, AFAD, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri de eşlik etti.

KİMSESİ OLMAYANLARIN EVLERİ TEMİZLENECEK

Müfide İlhan, Çay, Çilek, Özgürlük, Karacailyas, Karaduvar ve Kazanlı’yı ziyaret ederek vatandaşları dinleyen Başkan Gültak; Devletin ve Hükümetin; gerek maddi, gerekse manevi anlamda vatandaşın yanında olduğunun altını çizdi ve belediye olarak imkanlar ölçüsünde vatandaşlara yardımcı olacaklarını ifade etti. Gültak, kimsesi olmayan yaşlı vatandaşların evlerinin temizlenmesi için de ekiplere talimat verdi.

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BAŞVURU 10 GÜN İÇİNDE YAPILMALI

Vatandaşların uğradığı zararın en kısa sürede tazmin edileceğini belirten Başkan Gültak, sahada görevli tüm ekiplerin vatandaşların mağdur olmaması için 7 gün 24 saat esasına göre görevinin başında olduğunu söyledi. Gültak; “Zor zamanında insanlarımızın daima yanındayız, onları yalnız bırakmıyoruz. Devletimiz de mağdur vatandaşlarımızın zararlarını tespit edip tazmin edecektir. Yağışlar sonucu zarar gören sokak ve yollarda bakım ve onarım çalışmalarımız da devam ediyor. Mağdur olan vatandaşlarımız; afet koordinasyon merkezi yetkililerimize 3243366583 numaralı telefon üzerinden ulaşabilirler. Eşya kaybı ve yapı hasarı olan vatandaşlarımızın da 10 gün içinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor” dedi.