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ANKARA

Akıllı ulaşıma güncelleme

Seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması ve mevcut yol kapasitelerinin verimli kullanılması gibi birçok düzenleme için yol haritası yeniden belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Akıllı sistemlerin geçiş sürecini hızlandıracağız” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Adil Karaismailoğlu
Adil Karaismailoğlu

Türkiye, ulaşımda güncellemeye gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı” genelgesi yayınladı. Akıllı ulaşım sistemlerinin önemli rol oynadığına dikkat çekilen genelgede, seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, mevcut yol kapasitelerinin etkin ve verimli kullanılması, enerji verimliliği sağlanması, çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda akıllı ulaşım sistemlerinden faydalanıldığı hatırlatıldı. Genelgede, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin, toplumun ulaşım anlayışı ve tarzında yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına ve beklentilerin oluşmasına neden olduğu vurgulandı.

AKILLI SİSTEMİN ROLÜ ÖNEMLİ

Akıllı ulaşım sistemlerinin önemli rol oynadığına dikkat çekilen genelgede, “Kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren akıllı ulaşım sistemlerinin ulaşımın izlenmesi, analizi ve yönetimi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanıldı. Teknolojik gelişmelerin yanı sıra hızlı kentleşme, araç sayılarındaki artış, artan nüfusla birlikte toplu taşımaya olan gereksinim ve benzeri gelişmeler de 25 Ekim 2014’te yürürlüğe giren Strateji Belgesi ve eki Eylem Planı’nda güncelleme yapılmasını ihtiyaç haline getirdi” denildi.İleri bilişim teknolojileri ile Türkiye’de insan ve çevre odaklı ulaşım sistemi vizyonu ortaya konacak.

GEÇİŞ SÜRESİ HIZLI OLACAK

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin, toplumun ulaşım anlayış ve tarzında yeni eğilim ve beklentilerin ortaya çıkmasına neden olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, “Sürdürülebilir akıllı ulaşım sistemlerinin geçiş sürecini hızlandıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, devam etmekte olan büyük ulaşım projelerimizin de hizmete açılmasıyla ülkemizi kara ve demir yolu ağlarıyla örmüş olacağız. Bilişim otobanlarıyla da desteklenen ulaştırma modlarımızla Türkiye’yi bölgesinde lider, dünyada önde gelen ülke konumuna getireceğiz” dedi.

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