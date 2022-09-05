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ADIYAMAN

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan arkadaşı Mehmet Kalaycı’yı kurtarmak için suya giren laborant Mustafa Batmaz (30) boğuldu. Çevredekiler tarafından kurtarılan Kalaycı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu
Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Kahta- Diyarbakır kara yolu üzerinde Kahta Çayı’nda meydana geldi. Birlikte çay kıyısına giden iki arkadaştan Mehmet Kalaycı, serinlemek için suya girdi. Kalaycı’nın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşı Mustafa Batmaz da suya girdi. Ancak Batmaz da akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Mehmet Kalaycı, vatandaşlar tarafından kurtarılırken, Batmaz’a ise ulaşılamadı.

İhbar üzerine olay yerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar ile sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin dört saatlik çalışmasıyla Mustafa Batmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Laborant olan evli ve bir çocuk babası Batmaz’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu. Tedavisi süren Mehmet Kalaycı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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