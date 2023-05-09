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Akkuyu NGS'nı̇n 3’üncü ünitesinde yeni gelişme

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 3’üncü ünitesine, güvenlik sisteminin önemli unsurlarından olan iç koruma kabının (İKK) üçüncü katmanı kuruldu. Bu katman, boru hatlarını ve santralin işletme aşamasında nükleer reaktör üzerinde bakım işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan kutup vincini destekleme görevini üstleniyor.

11:29 . 9/05/2023 Salı
DHA
Akkuyu NGS'nı̇n 3’üncü ünitesinde iç koruma kabının (İKK) üçüncü katmanı kuruldu.

Akkuyu NGS'nı̇n 3’üncü ünitesinde iç koruma kabının (İKK) üçüncü katmanı kuruldu.

Çelik kaplama ve özel betondan oluşan iç koruma kabı, reaktör bölmesinin sızdırmaz olmasını sağlıyor. 24 bölümden oluşan kaynaklı bir yapı olan İKK'nın üçüncü katmanı, 12 metre yüksekliğe ve toplam 280 ton ağırlığına sahip. Montaj sırasında iç kabuğun parçaları bir araya getirilerek 44 metre çapında tek bir blok elde edildi. 5 saat süren kurulum, dünyanın en güçlü paletli vinci ve kurulum sırasında yapıyı korumak için özel olarak tasarlanmış bir çapraz kiriş kullanılarak yapıldı.

İnşa halindeki Akkuyu NGS'nin Birinci Genel Müdür Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butсkikh, çalışmaların tamamlanmasıyla ilgili şunları söyledi:
"Reaktör binasının en önemli unsurlarından biri olan iç korumanın inşaatına devam ediyoruz. Üçüncü katmanın yerleştirilmesinden sonra 3’üncü ünite 28,95 metre yüksekliğe ulaşmış oldu. İç kabuğun iki bölümünün yanı sıra, ikinci ve üçüncü bölümleri birleştirmeye devam ediyoruz, ardından koruma kabuğunu güçlendirmeye ve betonlamaya geçeceğiz.”




 



#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
#Mersin
#Akkuyu NGS
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