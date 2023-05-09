Akkuyu NGS'nı̇n 3’üncü ünitesinde yeni gelişme

Çelik kaplama ve özel betondan oluşan iç koruma kabı, reaktör bölmesinin sızdırmaz olmasını sağlıyor. 24 bölümden oluşan kaynaklı bir yapı olan İKK'nın üçüncü katmanı, 12 metre yüksekliğe ve toplam 280 ton ağırlığına sahip. Montaj sırasında iç kabuğun parçaları bir araya getirilerek 44 metre çapında tek bir blok elde edildi. 5 saat süren kurulum, dünyanın en güçlü paletli vinci ve kurulum sırasında yapıyı korumak için özel olarak tasarlanmış bir çapraz kiriş kullanılarak yapıldı.